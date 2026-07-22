Tensionet e para midis Mourinhos dhe Perezit në Real Madrid?
Mesfusha e Real Madridit ka qenë një zonë problematike për vite me radhë, dhe situata është komplikuar më tej nga dalja në pension e Toni Kroos dhe largimet e Casemiros dhe Luka Modric.
Klubi që atëherë është kthyer në një stil loje më dominues fizikisht, duke sjellë Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga dhe Fede Valverde, por strategjia nuk ka sjellë rezultatet e pritura. Rënia e Jude Bellingham në një pozicion më mbrojtës ka ndikuar në performancën e tij sulmuese dhe ka ulur numrin e golave të tij.
Sipas gazetës Mundo Deportivo, problemet në mesfushë nuk janë zhdukur as me ardhjen e trajnerit të ri Jose Mourinho. Edhe pse klubi arriti të sjellë Bernardo Silvan, trajneri portugez këmbëngul për një tjetër mesfushor kyç që do të sillte cilësinë që i mungon ekipit.
Presidenti i klubit Florentino Perez po e injoron këtë kërkesë për momentin. Arsyeja është e qartë - nuk ka vend për përforcime të reja derisa një nga lojtarët ekzistues të largohet nga klubi, duke iu referuar kryesisht Camavingas.
Disa njerëz në klub besojnë se skuadra tashmë ka një mesfushë me cilësi të mjaftueshme. Ata pranojnë se loja nuk është optimale, por ia kalojnë përgjegjësinë Mourinhos. Ai pritet të gjejë një zgjidhje me stafin ekzistues dhe të krijojë një sistem që do të sjellë rezultate.
Real Madridi solli Marco Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate dhe Bernardo Silva në këtë afat kalimtar. Në të njëjtën kohë, Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos dhe Fran Garcia u larguan nga klubi. /Telegrafi/