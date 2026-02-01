Tensione te Reali, Courtois i kërkon Arbeloas ta qortojë yllin e skuadrës
Atmosfera te Real Madridi është e tensionuar, dhe Jude Bellingham është në qendër të vëmendjes.
Për shkak të sjelljes së tij brenda dhe jashtë fushës, portieri me përvojë Thibaut Courtois thuhet se ka ndërhyrë për të adresuar situatën.
Shkëndija e fundit erdhi pas humbjes tronditëse 4:2 ndaj Benficas në Ligën e Kampionëve, një rezultat që e detyron skuadrën e Alvaro Arbeloas të luftojë për të kaluar në fazën eliminatore.
Gjatë asaj ndeshjeje, Bellingham tregoi shenja frustrimi në disa momente, ndërsa gjuha e trupit të tij nuk kaloi pa u vënë re.
Courtois ka zhvilluar një bisedë serioze me trajnerin, duke shprehur shqetësimet e tij për sjelljen e mesfushorit anglez.
Sipas belgut, Bellingham “shkëputet” shpesh nga loja, neglizhon detyrat mbrojtëse dhe nuk kontribuon në ekip kur nuk po performon mirë në sulm. Courtois theksoi se nuk bëhet fjalë për një konflikt personal, por për një çështje profesionale, duke i kërkuar Arbeloas të marrë vendime të vështira, por të nevojshme.
“Nëse Bellingham nuk punon dhe nuk ngrihet, ai duhet të shkojë në stol”, raportohet të ketë thënë ai, duke nënvizuar se askush nuk duhet të ndihet i paprekshëm.
Pyetjet rreth temperamentit të Bellingham nuk janë të reja. Qëndrimi i tij ka qenë objekt diskutimi më parë në Angli, ku trajneri Thomas Tuchel zbuloi se nëna e lojtarit e konsideronte “zemërimin, urinë dhe zjarrin” e tij në fushë “të neveritshëm”, megjithëse më vonë kërkoi falje për ato komente, raporton GiveMeSport. /Telegrafi/