“Teknikisht është e vërtetë”, Kylie Jenner reagon pas kritikave për titullin “miliardere e vetëbërë”
Kylie Jenner ka reaguar më në fund ndaj kritikave të shumta që mori për mënyrën se si u cilësua “miliardere e vetëbërë”, ndërsa njëkohësisht ka tërhequr vëmendjen me një fotosesion tejet provokues për revistën “Who What Wear”.
29-vjeçarja u shpall nga Forbes si “miliarderja më e re e vetëbërë” në vitin 2018, pasi kishte ndërtuar markën e saj Kylie Cosmetics dhe më pas shiti 51 për qind të kompanisë te Coty për 600 milionë dollarë (rreth 516 milionë euro).
Megjithatë, pretendimi se pasuria e saj ishte “e vetëbërë” u vu vazhdimisht në pikëpyetje, për shkak të prejardhjes së saj nga një familje jashtëzakonisht e pasur dhe e famshme, shkruan DailyMail.
Në intervistën e fundit, Jenner iu përgjigj drejtpërdrejt kësaj polemike, duke pranuar se privilegji familjar i dha një avantazh të madh.
“Asnjë nga paratë që kam fituar ndonjëherë nuk është trashëguar, kështu që teknikisht është e vërtetë, por njerëzit thjesht mendojnë se privilegji që kam pasur ishte një trampolinë e madhe”, tha ajo.
Ndërkohë, sipas Forbes, pasuria e saj aktuale vlerësohet në rreth 670 milionë dollarë (rreth 576 milionë euro).
Jenner foli gjithashtu për jetën si nënë e dy fëmijëve dhe vendimin për të mos pasur më fëmijë në të njëzetat, duke treguar se shtatzënitë dhe periudha pas lindjes i kishin bërë të ndihej sikur kishte humbur disa vite të rinisë së saj. /Telegrafi/