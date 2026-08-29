Halle Berry me pushime luksoze në Meksikë, shfaqet mahnitëse me rroba banje
Halle Berry festoi 60-vjetorin e saj me një udhëtim luksoz në Los Cabos, Meksikë, ku u shfaq në formë të shkëlqyer me një kostum banje transparent me dantella.
Aktorja ndau në Instagram disa fotografi nga pushimet, ku shijoi diellin dhe plazhin së bashku me partnerin e saj, Van Hunt. Çifti qëndroi në resortin luksoz Zadún, pjesë e Ritz-Carlton Reserve.
Berry ka folur edhe për mënyrën se si e sheh moshën 60-vjeçare. Në një intervistë të fundit, ajo tha se ndihet më e fortë, më e zgjuar dhe më shumë vetvetja se kurrë më parë.
Aktorja ka qenë gjithashtu e hapur për rutinën e saj të kujdesit ndaj vetes. Ajo kombinon ushqyerjen e shëndetshme me stërvitjen e rregullt, duke përfshirë ushtrime force, kardio, joga dhe arte marciale. Vitet e fundit, ajo ka shtuar edhe peshat në rutinën e saj të stërvitjes.
Duke hyrë në një dekadë të re të jetës, Berry ka deklaruar se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga Hollywood-i dhe se dëshiron të vazhdojë të jetë aktive dhe e pranishme në industrinë e filmit. /Telegrafi/