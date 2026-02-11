Të shtënat ndër më vdekjeprurëset në Kanada, policia zbulon detaje rreth sulmuesit – motivi ende i paqartë
Policia kanadeze të mërkurën, më 11 shkurt, tha se një banor vendas 18-vjeçar kreu atë që kryeministri Mark Carney e quajti një akt "mizorie të padëgjuar" duke vrarë tetë persona dhe duke plagosur dhjetëra të tjerë në një qytet të largët minerar.
Oficeri i policisë Dwayne McDonald tha se autoritetet ende nuk kanë asnjë ide për motivin e të shtënave masive të së martës në Tumbler Ridge, por e identifikoi autoren e vrasjes si “një grua që kishte lindur biologjikisht mashkull”.
Flamujt do të ulen në të gjithë vendin në gjysmë shtizë për shtatë ditë pas tragjedisë, ndër të shtënat më vdekjeprurëse në historinë e Kanadasë – me mesazhe mbështetjeje kanë vërshuar nga udhëheqësit botërorë.
Kryeministri Carney tha se "ajo që ndodhi e ka lënë kombin tonë në shok dhe të gjithë ne në zi", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Këta fëmijë dhe mësuesit e tyre dëshmuan një mizori të padëgjuar. Dua që të gjithë ta dinë këtë: I gjithë vendi ynë qëndron me ju, në emër të të gjithë kanadezëve", tha ai në një fjalim emocional para parlamentit.
Tumbler Ridge, një komunitet i lidhur ngushtë me rreth 2,400 banorë, shtrihet në rrëzë të Maleve Shkëmbore Kanadeze pranë kufirit provincial me Albertën, qindra kilometra nga çdo qytet i madh.
Carney e përshkroi atë si një vend të ashpër, me punëtorë "minatorësh, mësuesish, punëtorësh ndërtimi" që përfaqësojnë "më të mirën e Kanadasë”.
Të shtënat më të rënda masive në Kanada në gjashtë vjet - dhe të shtënat më të këqija në shkollë që nga viti 1989
"Ne jemi një familje e madhe këtu", tha kryebashkiaku Darryl Krakowka për transmetuesin publik CBC.
Sipas raportimeve, ekipet e ndihmës së shpejtë gjetën gjashtë persona të vrarë të martën në shkollën e mesme të Tumbler Ridge, ndërsa një person i shtatë vdiq gjatë transportit për në spital, tha Policia Mbretërore Kanadeze në një deklaratë.
Dy të tjerë u vranë në një banesë aty pranë, ndërsa të paktën 25 persona u plagosën në sulm.
I dyshuari, i përshkruar fillimisht nga policia në një alarm emergjence si një "femër me fustan me flokë ngjyrë kafe", u gjet i vdekur në shkollë.
“Do ta kalojmë këtë. Do të mësojmë nga kjo. Por tani, është koha për t'u bashkuar, siç bëjnë gjithmonë kanadezët", tha Carney.
Ai anuloi një udhëtim të planifikuar në Konferencën e Sigurisë së Mynihut në Gjermani.Të shtënat në shkolla mbeten të rralla në Kanada. Kjo tragjedi renditet ndër më vdekjeprurëset e vendit, pas të shtënave masive në Nova Scotia në vitin 2020 që morën 22 jetë dhe çuan në ndalimin e shumë armëve sulmuese. /Telegrafi/