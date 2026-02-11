Të shtënat më të rënda masive në Kanada në gjashtë vjet - dhe të shtënat më të këqija në shkollë që nga viti 1989
Sulmi i së martës në Tumbler Ridge, është një nga ngjarjet më vdekjeprurëse me viktima masive në historinë e kohëve të fundit të Kanadasë.
Janë të shtënat më të këqija masive që nga masakra e prillit 2020 e një personi të armatosur në Portapique, Nova Scotia, transmeton Telegrafi.
Gjithashtu janë të shtënat më të këqija në shkollë që nga dhjetori 1989, kur një person i armatosur vrau 14 nxënëse në Ecole Polytechnique në Montreal.
Ndërsa zyrtarët lokalë po mbanin një konferencë për shtyp, zyra e Mark Carney njoftoi se kryeministri do të vononte një udhëtim të planifikuar në Konferencën e Sigurisë në Mynih si rezultat i të shtënave.
Kishte pak përditësime thelbësore në konferencën për shtyp me kryeministrin e British Columbia, David Eby, pa asnjë informacion të dhënë rreth të dyshuarit ose viktimave.
Carney shprehu "ngushëllimet e tij më të thella" pas të shtënave "të tmerrshme" më parë. /Telegrafi/