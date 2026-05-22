Të shtënat me armë në Novobërdë, një person gjen qenin e vrarë rreth 200 metra nga shtëpia
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person ka raportuar për dy të shtëna në Novobërdë, ndërkaq pastaj rreth 200 metra nga shtëpia është gjetur qeni i vrarë.
Rasti ka ndodhur të enjten në ora 19:06 në Novobërdë.
“Është raportuar për dy të shtëna, pastaj rreth 200 metra nga shtëpia, është gjetur qeni i ankuesit-i vrarë”, thuhet në raport.
Në vendngjarje janë gjetur dhe janë konfiskuar dy gëzhoja, ku në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti i cili është duke u hetuar. /Telegrafi/