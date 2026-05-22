Vjedhje e rëndë në Gjilan, vidhen 12 mijë euro nga kasaforta në një qendër tregtare
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një menaxhere e një qendre tregtare ka raportuar se tre persona të panjohur dhe të maskuar duke përdorur forcën fizike dhe mjete të forta, kanë dëmtuar dhe kanë hapur derën e kasafortës dhe kanë arritur të vjedhin rreth 12.000 euro para të gatshme.
Rasti ka ndodhur në Gjilan.
“Rr ‘Lidhja e Prizrenit’, Gjilan 21.05.2026 – 03:13. Ankuesja menaxhere në një qendër tregtare, ka raportuar se tre persona të panjohur dhe të maskuar duke përdorur forcën fizike dhe mjete të forta, kanë dëmtuar dhe kanë hapur derën e kasafortës dhe kanë arritur të vjedhin rreth 12.000 € para të gatshme”, thuhet në raport. /Telegrafi/