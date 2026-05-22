Arrestohet një person në Lipjan për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është arrestuar një person për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare.
Rasti ka ndodhur në Lipjan, të enjten në ora 11:00
“Është arrestuar i dyshuari, nën dyshimin se i njëjti kishte rrahur viktimën mashkull të cilit i ka shkaktuar lëndime”, thuhet në raport.
Viktimës i është ofruar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.