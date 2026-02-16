"Të presim me fitore", dron për Londrim Mekajn në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4
Banori Londrim Mekaj ka marrë një surprizë të veçantë gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4.
Një dron fluturoi mbi oborrin e shtëpisë duke bartur një pankartë me mesazhin mbështetës të familjes së tij.
“Familja është gjithmonë me ty dhe pas teje. Ti e di synimin tënd kështu që: Nisja. Ne të presim me fitore".
Foto: Instagram
Ky moment duket se ka ka sjellë emocion, pasi përkrahja e afërt familjare është si një motiv shtesë për të qëndruar aktiv në lojë.
Dronët me mesazhe mbështetëse janë tashmë një element i njohur në edicionet e Big Brother, duke krijuar surpriza të paparashikueshme që ndikojnë direkt në dinamikën e shtëpisë dhe strategjinë e banorëve.
Foto: Instagram
Edicioni aktual i Big Brother VIP Kosova 4 po afrohet drejt përfundimit, pasi kanë mbetur vetëm 10 ditë deri në finalen e madhe më 27 shkurt.
Deri tani, finalisti i parë që ka siguruar vendin e tij në garë është Ludo Lee, duke vendosur kështu një hap të rëndësishëm.
Ky edicion ka qenë i mbushur me emocione, rivalitet dhe momente surprizuese, dhe mbetet të shihet se kush do të dalë fitues në fund të muajit. /Telegrafi/