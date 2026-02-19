Të paktën gjashtë lojtarë të Juventusit nuk janë pjesë e planeve të Spallettit, mes tyre edhe Zhegrova
Të paktën gjashtë lojtarë të Juventusit thuhet se nuk janë pjesë e planeve të Luciano Spallettit për sezonin e ardhshëm, nëse trajneri toskan qëndron në Torino.
Sipas La Gazzetta dello Sport, trajneri i Juventusit, Spalletti, tashmë ka identifikuar lojtarët që nuk do të jenë pjesë e projektit të tij në sezonin 2026/27 nëse ai mbetet në klub përtej verës.
Lois Openda me siguri e ka zhgënjyer Spallettin në stërvitje, pasi belgu ka luajtur vetëm 87 minuta në tetë paraqitje në vitin 2026 duke bërë që largimi i tij të jetë i sigurt.
Dusan Vlahovic dhe Jonathan David ishin të lënduan për ndeshjen kundër Galatasarayt të martën, por Spalletti zgjodhi Weston McKennie si qendërsulmues, në vend të Openda.
Juan Cabal pati një ndikim të tmerrshëm në Stamboll, dhe sipas Gazzetta dello Sport, kolumbiani po përpiqet të përshtatet me stilin e lojës së Spallettit, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndërtimin e sulmit nga mbrojtja.
Federico Gatti gjithashtu pati vështirësi në Stamboll pasi u fut nga stoli dhe do të shërbejë si zëvendësues përsëri sezonin e ardhshëm nëse qëndron në Torino.
Portieri Michele Di Gregorio natyrisht ka tërhequr kritika pasi Juventusi pësoi 13 gola në katër ndeshjet e fundit, ndërsa Vasilije Adzic dhe Edon Zhegrova kanë marrë kohë të reduktuar loje në javët e fundit.
Sipas Gazzetta dello Sport, të gjithë këta lojtarë nuk pritet të jenë pjesë e planeve të ardhshme të Spallettit nëse tekniku italian mbetet në Torino sezonin e ardhshëm.
Kontrata e Spallettit në stadiumin Allianz skadon në qershor, por pritet t'i vazhdohet kontrata. /Telegrafi/