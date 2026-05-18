Të paktën 100 vdekje të raportuara nga shpërthimi i Ebolës në RD të Kongos, ndërsa gjashtë amerikanë janë të ekspozuar ndaj virusit
Të paktën 100 vdekje janë raportuar në një shpërthim të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos, me më shumë se 390 raste të dyshuara, tha për BBC kreu i Qendrave Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e ka shpallur shpërthimin një emergjencë ndërkombëtare, transmeton Telegrafi.
Të paktën gjashtë amerikanë janë ekspozuar ndaj virusit Ebola gjatë shpërthimit në Republikën Demokratike të Kongos, thanë burime për CBS News.
Një amerikan besohet se ka simptoma, ndërsa tre të tjerë thuhet se janë përballur me një kontakt ose ekspozim me rrezik të lartë. Nuk është e qartë nëse ndonjëri prej tyre është infektuar.
Qendrat e SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) thanë se po mbështesnin "tërheqjen e sigurt të një numri të vogël amerikanësh që janë prekur drejtpërdrejt", por nuk konfirmuan se sa prej tyre.
Lloji aktual i Ebolës shkaktohet nga virusi Bundibugyo, për të cilin nuk ka ilaçe ose vaksina të miratuara.
Ka gjithashtu dy raste të konfirmuara dhe një vdekje në Ugandë, sipas CDC-së.
Qeveria amerikane thuhet se po kërkon të organizojë transportin për grupin e vogël të amerikanëve në RD të Kongos në një vend të sigurt karantine, tha një burim për faqen e lajmeve shëndetësore STAT.
Duke cituar një burim, faqja shton se grupi mund të dërgohet në një bazë ushtarake amerikane në Gjermani, megjithëse kjo nuk është konfirmuar.
Gjatë një konference për shtyp të dielën, CDC nuk pranoi t'u përgjigjej pyetjeve të drejtpërdrejta në lidhje me qytetarët amerikanë që thuhet se janë prekur, duke shtuar se rreziku për SHBA-në mbetet i ulët.
SHBA-të kanë lëshuar gjithashtu një paralajmërim udhëtimi të Nivelit të Katërt - niveli i tyre më i rëndë - kundër udhëtimit në RD të Kongos. /Telegrafi/