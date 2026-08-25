Taylor Swift tregon si përballet me kritikët: Më pëlqen t’ua kthej talljen
Taylor Swift ka folur hapur për presionin e famës dhe mënyrën se si përballet me kritikat.
Gjatë një bisede retrospektive në “The Icon Sessions”, këngëtarja pranoi se ndonjëherë argëtohet duke iu kundërpërgjigjur atyre që e kritikojnë.
“Kur njerëzit më tallin, është vërtet argëtuese t’ua kthej edhe unë talljen”, u shpreh Swift, duke shtuar me humor se ndonjëherë përdor fjalë që kritikët duhet t’i kërkojnë për t’i kuptuar.
36-vjeçarja tregoi se ndër vite ka zhvilluar mënyra të ndryshme për të përballuar presionin e famës. “Ti e zgjodhe këtë. Ti e zgjodhe këtë çdo ditë”, tha ajo, duke iu kujtuar vetes se kishte mundësinë të hiqte dorë përpara se fama të bëhej e pakontrollueshme.
Megjithatë, Swift theksoi se dashuria për muzikën është arsyeja që vazhdon.
“Vendosa të mos e bëj sepse e dua shumë. Dhe aty fillon dhe aty mbaron”, tha ajo, duke shtuar se gjithçka që vjen bashkë me famën ia vlen për sa kohë që mund të vazhdojë të krijojë muzikë.
Gjatë eventit, këngëtarja surprizoi gjithashtu fansat me një performancë ku këndoi disa prej hiteve të saj, mes tyre “August” dhe “All Too Well”. /Telegrafi/