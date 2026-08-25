Blerina, motra e Gjestit, ka kurorëzuar dashurinë me partnerin e saj, duke i dhënë fund beqarisë.

Çifti ka zhvilluar ceremoninë e martesës në komunë, ndërsa momentet nga kjo ditë e veçantë janë bërë publike përmes një videoje në TikTok.

Në pamjet e publikuara, Blerina shfaqet pranë partnerit të saj gjatë ceremonisë, teksa të dy duken të lumtur në këtë moment të rëndësishëm për ta.

Fejesa e çiftit ishte bërë e ditur më 30 prill, ndërsa Blerina kishte ndarë herë pas here me ndjekësit momente nga lidhja dhe jeta e saj krah partnerit.

Tashmë, çifti ka hedhur një tjetër hap të rëndësishëm, duke e zyrtarizuar lidhjen e tyre përmes martesës.

Pamjet nga ceremonia kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë uruar çiftin për këtë kapitull të ri në jetën e tyre. /Telegrafi/



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