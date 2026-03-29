Tankeri rus i afrohet Kubës, duke sfiduar bllokadën amerikane të naftës
Një tanker rus nafte nën sanksionet e SHBA-së është planifikuar të mbërrijë në Kubë të hënën, duke sfiduar një bllokadë de facto amerikane të karburantit ndaj ishullit të varfër për energji, tregojnë të dhënat e transportit detar.
Anatoly Kolodkin, i cili transporton 730,000 fuçi naftë të papërpunuar, ishte në veri të Haitit të dielën ndërsa po drejtohej drejt portit të Matanzas në Kubën perëndimore, sipas firmës së analizave detare Kpler, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kuba humbi aleatin e saj kryesor rajonal dhe furnizuesin e naftës në janar kur forcat amerikane kapën udhëheqësin socialist të Venezuelës, Nicolas Maduro.
Presidenti amerikan Donald Trump më pas kërcënoi të vendoste tarifa për çdo vend që dërgonte naftë në Kubë dhe ka menduar për "marrjen" e ishullit të sunduar nga komunistët.
Jorge Pinon, një ekspert në sektorin e energjisë së Kubës në Universitetin e Teksasit në Austin, tha se ishte i befasuar që Shtetet e Bashkuara nuk u përpoqën ta kapnin tankerin rus përpara se të afrohej kaq shumë me Kubën.
“Mendoj se tani shanset që Shtetet e Bashkuara të përpiqen ta ndalojnë atë janë zhdukur praktikisht”, ka thënë Pinon për AFP-në, megjithëse shtoi se ishte e vështirë të vlerësohej se çfarë mund të bënte Shtëpia e Bardhë.
Sapo anija të hyjë në ujërat kubane, tha ai, “është pothuajse e pamundur për qeverinë amerikane ta ndalojë atë”.
Qeveria kubaneze thotë se nuk ka marrë asnjë naftë që nga janari, duke thelluar një krizë energjitike në vendin me 9.6 milionë banorë.
Presidenti Miguel Diaz-Canel vendosi masa emergjente për të kursyer karburant, duke përfshirë racionimin e rreptë të benzinës.
Çmimet e karburantit janë rritur ndjeshëm, transporti publik është zvogëluar dhe disa linja ajrore kanë pezulluar fluturimet për në Kubë, duke goditur ekonominë e brishtë të vendit. /Telegrafi/