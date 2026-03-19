Gjenerali amerikan: Nuk po përgatitemi për pushtim të Kubës
Ushtria amerikane nuk po përgatitet për një pushtim të Kubës dhe as nuk po përgatitet në mënyrë aktive për të marrë ushtarakisht ishullin, u tha ligjvënësve të enjten gjenerali më i lartë që mbikëqyr forcat amerikane në Amerikën Latine.
Por SHBA-të janë të gatshme të adresojnë çdo kërcënim ndaj ambasadës amerikane, të mbrojnë bazën e tyre në Gjirin e Guantanamos, Kubë, dhe të ndihmojnë përpjekjet e qeverisë amerikane për të adresuar çdo migrim masiv nga ishulli, nëse është e nevojshme, tha gjenerali Francis Donovan, kreu i Komandës Jugore të SHBA-së.
Vërejtjet e Donovan erdhën gjatë një seance dëgjimore në Senat të përqendruar në përdorimin gjithnjë e më muskuloz të ushtrisë amerikane në Amerikën Latine nga presidenti Donald Trump, ku administrata e tij ka ripohuar idenë se rajoni bie në zonën e ndikimit të Uashingtonit, transmeton Telegrafi.
Trump ka nisur sulme ushtarake ndaj anijeve të dyshuara për drogë dhe po zgjeron aleancat kundër narkotikëve me qeveritë pro-Uashingtonit në Amerikën Latine, madje duke kryer operacione të përbashkëta me Ekuadorin në terren atje më herët këtë muaj.
Në janar, forcat speciale amerikane kapën presidentin e atëhershëm të Venezuelës, Nicolas Maduro, në një bastisje në kompleksin e tij në Karakas dhe e çuan atë në Nju Jork për t'u përballur me akuzat për trafik droge.
Donovan, i cili ishte numri 2 në Komandën e Operacioneve Speciale në kohën e kapjes, bëri një vizitë të papritur në Venezuelë për bisedime sigurie muajin e kaluar, menjëherë pasi mori përsipër postin e Amerikës Latine.
Trump tha të hënën se priste të merrte Kubën "në një farë mënyre" dhe se "mund të bëj çfarë të dua" me vendin fqinj, i cili ndodhet rreth 180 km në jug të Key West të Floridës. Por deri më tani, përpjekjet e SHBA-së duket se synojnë krijimin e një ndikimi ekonomik mbi ishullin.
Trump ka ushtruar presion të jashtëzakonshëm ekonomik mbi Kubën duke ndaluar të gjitha dërgesat e naftës venezuelase në ishull, i cili është detyruar të kryejë racionime të rënda të energjisë.
Pjesa më e madhe e ekonomisë së tij është ndalur. Të hënën, rrjeti elektrik i Kubës u shemb, duke e lënë vendin me 10 milionë banorë pa energji elektrike.
I pyetur nëse SHBA-të po kryenin ndonjë provë ushtarake që përfshinte pushtimin, pushtimin ose vendosjen e kontrollit mbi Kubën, Donovan tha: "Komanda Jugore e SHBA-së nuk po."
Më pas ai u pyet nëse dinte për ndonjë komandë ushtarake amerikane që po e bënte këtë, dhe Donovan u përgjigj: "Jo".
Pyetjet në lidhje me hapat e ardhshëm të SHBA-së vijnë ndërsa Kuba dhe Shtetet e Bashkuara kanë hapur bisedime që synojnë përmirësimin e marrëdhënieve të tyre kryesisht të pafavorshme, të cilat kanë arritur në një nga momentet më të diskutueshme në 67 vitet që kur Fidel Castro përmbysi atë që kishte qenë një aleat i ngushtë i SHBA-së.
Në seancën dëgjimore, Donovan vuri në dukje se Gjiri i Guantanamos kishte pësuar dëme nga stuhitë dhe kishte nevojë për investime të reja, së bashku me vende të tjera në Karaibe që zyrtarët amerikanë kanë thënë prej kohësh se kanë vuajtur nga mungesa e investimeve gjatë dy dekadave të fundit, kur fokusi i ushtrisë amerikane ishte në luftimin e grupeve militante si al-Kaeda dhe Shteti Islamik.
"Nuk do të jap asnjë kritikë, është në gjendje të keqe. Për shkak të dëmeve nga uragani, na ka mbetur vetëm një skelë funksionale dhe një skelë furnizimi me karburant. Unë besoj se (baza) është një pikë kyçe për çdo operacion në Karaibe", tha Donovan për Gjirin e Guantanamos.
Donovan tha se Departamenti i Sigurisë Kombëtare, i cili mbikëqyr Rojën Bregdetare të SHBA-së, do të jetë në krye të çdo ngjarjeje masive migrimi nga Kuba, të cilën ekspertët e kanë paralajmëruar prej kohësh se mund të pasojë një rënie të qeverisë komuniste në Havana. Por ai la të hapur mundësinë e ngritjes së një kampi në Gjirin e Guantanamos për çdo vërshim emigrantësh.
I pyetur se çfarë ishin të përgatitura të bënin forcat amerikane nëse do të kishte një kërcënim sigurie për amerikanët në Kubë, Donovan u përgjigj: "Nëse kjo do të zhvillohej në një kërcënim fizik sigurie për ambasadën amerikane ose bazën në Gitmo, ne do të vendosnim trupat amerikane për të mbrojtur jetën e amerikanëve". /Telegrafi/