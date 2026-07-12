Talenti i Meksikës befasoi në tribunat e ndeshjes Angli – Norvegji, mbështeti hapur norvegjezët
Ylli i ri i futbollit meksikan, Gilberto Mora, tërhoqi vëmendjen gjatë çerekfinales së Kupës së Botës mes Anglisë dhe Norvegjisë, e cila përfundoi me fitoren 2-1 të anglezëve pas një përballjeje dramatike.
Talenti meksikan ishte i pranishëm në stadium, por ajo që habiti më shumë ishte fakti se ai mbështeti hapur Norvegjinë gjatë gjithë ndeshjes.
pic.twitter.com/C4GUHVBbA4
— Out Of Context Football (@nocontextfooty) July 12, 2026
Mora u pa i veshur me fanellën e përfaqësueses norvegjeze dhe në një moment iu bashkua edhe tifozëve skandinavë në këngën e tyre të famshme "Viking Row", duke krijuar një moment që u bë shpejt viral në rrjetet sociale.
Mbështetja e tij për Norvegjinë nuk ishte rastësore, 16-vjeçari ka një lidhje të veçantë me yllin norvegjez Erling Haaland.
Të dy futbollistët përfaqësohen nga e njëjta agjente, Rafaela Pimenta, e cila menaxhon karrierën e disa prej emrave më të mëdhenj të futbollit botëror.
Kjo lidhje duket se ka ndikuar që Mora të jetë në anën e Norvegjisë në këtë përballje të madhe të Kupës së Botës. /Telegrafi/