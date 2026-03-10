Superkompjuteri parashikon 15 fituesit e ardhshëm të Ligës së Kampionëve, nuk mungojnë befasitë
Superkompjuteri ka parashikuar 15 fituesit e ardhshëm të Ligës së Kampionëve, me një ekip surprizë të përzgjedhur.
Faza e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve për sezonin 2025/26 fillon këtë javë, me secilin nga 16 ekipet që do të luajnë midis të martës dhe të mërkurës.
Kampionët në fuqi, Paris Saint-Germain, do të presin Chelsean në ndeshjen e parë në një përballje që është parashikuar të jetë një nga më të fortat e raundit, ndërsa fituesit e sezonit 2023/24, Real Madrid, kanë tërhequr një short të vështirë kundër Manchester Cityt.
Gjatë 15 viteve të fundit, PSG, Chelsea dhe City janë tre ekipet që kanë fituar Ligën e Kampionëve për herë të parë, me Chelsean që ngriti trofeun e parë në 2012 dhe City duke bërë të njëjtën gjë në 2023.
Ka disa kandidatë që mund të arrijnë triumfin e tyre të parë gjatë 15 viteve të ardhshme, me Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen dhe Newcastle aktualisht të renditur më mirë si ekipe që janë ende në këtë garë.
Superkompjuteri tani ka dhënë versionin e tij se cilat ekipe do të triumfojnë në Ligën e Kampionëve deri në 2040 dhe mund të themi se kishte disa surpriza drejt fundit.
Superkompjuteri parashikon që Real Madridi do të fitojë titullin e tyre rekord të 16-të këtë sezon, para se Manchester City të ngjitet në majë në 2027, nëse Pep Guardiola do të jetë ende trajner i tyre.
Bayern Munich (2028), Paris Saint-Germain (2029) dhe Real Madrid (përsëri, 2030) janë fituesit e ardhshëm, me superkompjuterin që parashikon se Barcelona (2031) do të përfundojë një boshllëk 16-vjeçar pa trofe evropian.
Manchester City më pas fiton titullin për herë të tretë në 2032, para se Arsenal të bëhet fituesi i parë i ri që nga 2025 duke ngritur edicionin e 2033.
Bayern Munich (2034), Liverpool (2035), Real Madrid (2036) dhe Chelsea (2037) janë katër fituesit e ardhshëm, para se gjërat të bëhen pak më interesante.
Inter parashikohet të fitojë titullin e parë të Ligës së Kampionëve pas 28 vitesh në 2038, me superkompjuterin që duket se parashikon një perspektivë më pozitive për futbollin italian gjatë sezoneve të ardhshme./Telegrafi/