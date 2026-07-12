Superkompjuteri i Opta-s parashikon fituesin e Kupës së Botës 2026, Argjentina nuk është favoritja kryesore
Katër kombëtaret më të mira në renditjen FIFA do të përballen në gjysmëfinalet e Botërorit 2026, në një fazë ku priten duele spektakolare.
Kupa e Botës 2026 ka hyrë në fazën vendimtare, pasi tashmë janë përcaktuar katër skuadrat gjysmëfinaliste pas disa përballjeve dramatike në çerekfinale.
Gjysmëfinalja e parë do të sjellë një përballje gjigante mes Francës dhe Spanjës, ku njëra prej këtyre dy kombëtareve evropiane do të sigurojë një vend në finalen e madhe.
Në anën tjetër, kampionia në fuqi, Argjentina, do të përballet me një Angli të ringjallur, në një duel që pritet të jetë po aq emocionues dhe i paparashikueshëm.
Para këtyre ndeshjeve, superkompjuteri me inteligjencë artificiale i Opta-s ka publikuar parashikimin e tij për skuadrën favorite për të triumfuar në Kupën e Botës 2026.
Sipas analizës së tij, Franca është favoritja kryesore për të fituar trofeun e tretë botëror në histori, me 34.05 për qind shanse për t’u shpallur kampione.
Pas francezëve renditet Spanja, e cila ka 23.45 për qind mundësi për të ngritur trofeun, ndërsa Anglia vlerësohet me 21.94 për qind shanse për të triumfuar.
Kampionia në fuqi, Argjentina, duket se ka besimin më të ulët nga katër gjysmëfinalistet.
Superkompjuteri i Opta-s i jep “Albiceleste”-s vetëm 20.55 për qind mundësi për të fituar Botërorin e dytë radhazi.
Megjithatë, me vetëm dy ndeshje larg finales, çdo parashikim mund të përmbyset në një turne ku detajet e vogla shpesh vendosin fatin e trofeut më të madh në futboll. /Telegrafi/