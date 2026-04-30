Stoilkoviq, Bexhetit: Ju dhemb sepse keni humbur selinë e shtetit paralel në Maqedoni
Zv. kryeministri Ivan Stojkoviq sot ka akuzuar BDI-në se ka krijuar sistem paralel në vend.
Stoilkoviq tha më herët është punuar vetëm për shqiptarët, ndërsa tani punohet për të gjithë shqiptarët.
"Atë që ju e keni punuar vetë për shqiptarët, tani po punohet për të gjithë. Këtu janë rezultatet dhe mund ta kontrollojnë të gjithë pjesëtarët e bashkësive në shtetin tonë.
Unë e di se çfarë ju dhemb. Është humbur kushtimisht thënë selia e shtetit paralel në Maqedoni, aty ku merreshin të gjitha vendimet", tha Stoilkoviq.
Deputeti i BDI-së, Blerim Bexheti tha se ata nuk kanë humbur asgjë.
Bexheti tha se Stoilkoviçit nuk duhet të shqetësohet për pyetjet por të shqetësohet për anti narrativën që ka sjellë kjo qeveri./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate