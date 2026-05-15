Arsovski: Nuk është e drejtë të miratohet Kodi Zgjedhor pa opozitën
Analsiti, Petar Arsovski thotë se nuk është mirë që ligji për Kodin Zgjedhor të miratohet pa pëlqimin e opozitës.
“Kodi zgjedhor teorikisht mund të miratohet pa LSDM-në, por kjo nuk është mirë dhe duhet të bëhet një përpjekje për të arritur një konsensus”, tha analisti politik Petar Arsovski për “Lokalno” në lidhje me një nga temat më aktuale në publik në periudhën e fundit dhe grindjet midis qeverisë dhe opozitës.
Sipas tij, mungesa e qoftë edhe një partie nga opozita mund të dëmtojë besueshmërinë e atij ligji. Por, në të njëjtën kohë, shton ai, duhet të pranojmë se partitë shpesh abuzojnë me pozicionin e tyre dhe mund ta vendosin atë në pozicionin e marketingut të përditshëm politik.
"Sa i përket nëse ligji mund të miratohet pa LSDM-në, teorikisht mundet, por nuk do të jetë i mirë dhe nuk do të flasë mirë për shtetin. Është më mirë të bëhet një përpjekje tjetër për të arritur një konsensus. Këtu arrijmë te pika e tretë, e cila është se problemi më i madh është se partitë aktualisht nuk kanë konsensus. Duket se të gjitha partitë bien dakord të kenë një njësi zgjedhore, por këtu është nëse do të ketë një prag zgjedhor, nëse nuk do të ketë prag zgjedhor. Çfarë do të jetë, në thelb nuk kemi një konsensus midis partive në lidhje me Kodin Zgjedhor, përveç mekanikës së miratimit të tyre", tha Arsovski.
Sipas tij, ka pasur raste më parë kur një parti politike u largua nga Kuvendi ose nga një grup pune, dhe kjo nuk i ka sjellë asnjë përfitim asaj partie deri më tani.