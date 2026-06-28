Statistikë interesante: Ronaldo dhe pozicionet jashtë loje në Kupën e Botës
Cristiano Ronaldo ka hyrë në vendin e dytë në listën e futbollistëve të kapur më shpesh në pozicion jashtë loje në Kupën e Botës gjatë shekullit të 21-të.
Në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve të Botërorit 2026, Portugalia barazoi 0–0 ndaj Kolumbisë, ku kapiteni veteran u ndal dy herë për pozicion jashtë loje.
Me këto raste, sulmuesi 41-vjeçar ka arritur në total 23 raste jashtë loje në historinë e tij në Kupën e Botës.
Në këtë renditje, ai renditet i dyti, i tejkaluar vetëm nga ish-sulmuesi i Holandës, Robin van Persie, i cili kryeson me 25.
Pas Ronaldos ndodhet francezi Thierry Henry me 22 raste.
Statistikat e Ronaldos në Kupat e Botës sipas edicioneve:
Botërori 2006: 5 raste jashtë loje
Botërori 2010: 3
Botërori 2014: 3
Botërori 2018: 1
Botërori 2022: 7
Botërori 2026: 4
Ky rekord e vendos Ronaldon në një statistikë të veçantë të historisë së Botërorëve, duke reflektuar edhe rolin e tij të vazhdueshëm si pikë referimi në sulmin e Portugalisë përgjatë më shumë se dy dekadash. /Telegrafi/