Spurs vazhdojnë shkëlqimin në NBA, marrin fitoren e tetë radhazi
Basketbollistët e San Antonio Spurs mposhtën Milwaukee Bucks me rezultatin 127:95 në Fiserv Forum dhe kështu konfirmuan formën e tyre fantastike duke regjistruar triumfin e tetë radhazi.
Që nga fillimi i ndeshjes, Spurs ishin kundërshtari më i mirë dhe epërsia u rrit vazhdimisht me kalimin e ndeshjes. Pjesa e parë përfundoi me rezultatin 45:67.
Vetëm në çerekun e tretë Bucks vazhduan, dhe më pas Spurs e përshpejtuan përsëri ritmin në çerekun e fundit dhe në fund fituan me deri në 32 pikë diferencë.
Më i miri për Spurs ishte Victor Wembanyama me 23 pikë dhe 13 ribaunde, dhe Stephon Castle, i cili shënoi 22 pikë dhe pati 10 ribaunde, ndihmoi shumë.
Nga ana tjetër, i vetmi me humor të mirë ishte Gary Trent me 18 pikë.
Spurs janë të dytët në renditjen e Konferencës Perëndimore me 56 fitore dhe 18 humbje dhe janë vetëm dy fitore larg liderit Oklahoma City Thunder. Milwaukee është i 11-ti në Lindje. /Telegrafi/