Fillon seria e finaleve në Konferencën e Lindjes, Knicks fitojnë ndeshjen e parë me rikthim të jashtëzakonshëm
New York Knicks mposhtën Cleveland Cavaliers me rezultatin 115:104 pas kohës shtesë në ndeshjen e parë të finaleve të Konferencës Lindore, edhe pse ishin në disavantazh prej 22 pikësh në çerekun e katërt.
Jalen Brunson udhëhoqi ekipin vendas me 38 pikë dhe ishte njeriu kyç në rikthimin e madh në Madison Square Garden. New York ishte 93:71 tetë minuta para fundit, por e riktheu pasigurinë me një seri 18:1, dhe Brunson shënoi 19 sekonda para përfundimit të pjesës së rregullt për ta çuar rezultatin në 101:101.
Knicks më pas e hapën kohën shtesë me një seri prej 9:0 dhe arritën fitoren e tyre të tetë radhazi në playoff. Ekipi nga New Yorku tani është tre fitore larg paraqitjes së tyre të parë në finalet e NBA-së që nga viti 1999.
Mikal Bridges shtoi 18 pikë, ndërsa tre lojtarë të tjerë të Knicks shënuan nga 13 pikë secili, përfshirë lojtarin OG Anunoby, i cili u rikthye pasi mungoi në dy ndeshje për shkak të një tendosjeje në kofshën e djathtë.
Për Clevelandin, Donovan Mitchell shënoi 29 pikë, Evan Mobley shënoi 15 pikë dhe 14 kërcime, dhe James Harden gjithashtu shënoi 15 pikë, me 1 nga 8 gjuajtje për tre pikë dhe gjashtë humbje topi.
Ndeshja e dytë do të luhet të enjten, përsëri në New York./Telegrafi/