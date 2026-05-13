Spurs marrin fitoren e tretë ndaj Timberwolves, Wembanyana i pandalshëm
Basketbollistët e San Antonio Spurs mposhtën Minnesotën me rezultatin 126:97 në ndeshjen e pestë të gjysmëfinaleve të Perëndimit dhe kështu morën epërsinë 3:2 në serinë prej katër ndeshjesh.
Victor Wembanyama shënoi 27 pikë me 17 kërcime dhe pesë asistime, i ndjekur nga Johnson me 21 pikë dhe dy kërcime, ndërsa Fox shtoi 18 me pesë asistime dhe katër kërcime.
Castle e përfundoi ndeshjen me 17 pikë, gjashtë asistime dhe katër kërcime, ndërsa Harper dhe Vassell ishin gjithashtu në shifra dyshifrore me nga 12 pikë secili. Harper shtoi dhjetë kërcime dhe dy asistime, dhe Vassell shtoi tre kërcime dhe gjithashtu dy asistime.
Për mysafirët, Edwards ishte më i miri me 20 pikë dhe dy ribaunde e asistime secili, ndërsa McDaniels dhe Randle shtuan nga 17 secili, dhe Dosunmu e përfundoi ndeshjen me 16 pikë, nëntë ribaunde dhe katër asistime.
McDaniels shtoi gjashtë ribaunde dhe dy asistime, dhe Randle shtoi dhjetë ribaunde. Reid ishte gjithashtu në shifra dyshifrore me 12 pikë, pesë ribaunde dhe dy asistime.
Ndeshja tjetër luhet në Minesota, ku Spurs do të kenë një shans për të siguruar një vend në finalet e Konferencës Perëndimore.
Rezultati :
San Antonio - Minesota 126:97
