Spitali i Gjakovës realizoi mbi 2,100 ndërhyrje kirurgjikale gjatë vitit 2025
Gjatë vitit 2025, në Traktin Operativ, përkatësisht në sallat e operacionit të Spitalit të Gjakovës, është realizuar një numër i konsiderueshëm ndërhyrjesh kirurgjikale, duke reflektuar ngarkesën e punës dhe angazhimin e stafit mjekësor.
Sipas njoftimit zyrtar të spitalit, gjatë kësaj periudhe janë kryer gjithsej 2,127 ndërhyrje operative, nga të cilat 1,481 kanë qenë me anestezion të përgjithshëm, ndërsa 646 me anestezion lokal.
Ndërhyrjet kirurgjikale janë realizuar në disa specialitete mjekësore. Në repartin e kirurgjisë janë kryer 1,440 ndërhyrje, në ortopedi 387, ndërsa në oftalmologji janë realizuar 94 ndërhyrje kirurgjikale, si dhe 946 aplikime të terapisë Avastin.
Në urologji janë kryer 149 ndërhyrje kirurgjikale dhe 239 cistoskopi, ndërsa në repartin e ORL-së janë realizuar 12 ndërhyrje kirurgjikale.
Nga Spitali i Gjakovës është theksuar se këto të dhëna dëshmojnë përkushtimin profesional të stafit shëndetësor dhe ofrimin e shërbimeve operative në përputhje me kapacitetet ekzistuese të institucionit. /Telegrafi/