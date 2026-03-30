Spitalit “Isa Grezda” në Gjakovë i bashkohen tre specialistë të rinj
Spitali i Përgjithshëm "Isa Grezda" në Gjakovë ka njoftuar për zgjerimin e kapaciteteve profesionale, përmes angazhimit të tre specialistëve të rinj në fusha të ndryshme mjekësore.
Sipas njoftimit, ekipit të këtij institucioni i janë bashkuar një specialist i emergjencës, një specialist i urologjisë dhe një specialist i hematologjisë, me qëllim të rritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore.
Nga spitali është theksuar se ky zhvillim përbën një hap konkret drejt përmirësimit të qasjes së pacientëve në trajtime specialistike, duke ofruar më shumë shërbime brenda institucionit.
Po ashtu, është bërë e ditur se përforcimi i stafit pritet të ndikojë edhe në uljen e kohës së pritjes dhe në rritjen e cilësisë së kujdesit për pacientët. /Telegrafi/
