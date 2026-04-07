Spektakël me ritëm dhe raste në 'Santiago Bernabeu' - Bayern Munich shkon në pushim me epërsi
Pjesa e parë e sfidës mes Real Madrid dhe Bayern Munich u karakterizua nga ritëm i lartë dhe raste të shumta shënimi, me bavarezët që shkuan në pushim me avantazh minimal 0-1.
Që në minutat e para, Bayern Munich tregoi rrezikshmëri, ku Konrad Laimer rrezikoi seriozisht në minutën e 2-të, por goditja e tij shkoi mbi portë.
Në minutën e 9-të, Dayot Upamecano ishte shumë pranë golit, por një mbrojtës i Realit largoi topin nga vija, edhe pse rasti ishte i pastër.
Nga ana tjetër, madrilenët reaguan me disa raste të mira. Kylian Mbappe provoi në minutën e 16-të, por u ndal nga një pritje e shkëlqyer e Manuel Neuer. Portieri gjerman vazhdoi të ishte vendimtar edhe ndaj Vinicius Junior në minutat 18 dhe 35, duke mbajtur portën të paprekur.
Bayerni gjithashtu pati momentet e tij, me Serge Gnabry që kërcënoi, por u ndal nga mbrojtja dhe portieri.
Momenti vendimtar erdhi në minutën e 41-të, kur pas një asistimi nga Gnabry, ishte Luis Diaz që shënoi nga afër për 0-1, duke lënë pa shans portierin e Realit.
Në përgjithësi, ishte një pjesë e parë e barabartë dhe me shumë raste, por efikasiteti i Bayern Munich bëri diferencën, duke i dhënë avantazhin minimal para pjesës së dytë. /Telegrafi/