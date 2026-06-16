Spektakël me katër gola të shënuar, Irani dhe Zelanda e Re ndajnë pikët
Në ndeshjen e dytë të Grupit G, Zelanda e Re dhe Irani barazuan 2-2 në një duel mjaft të luftuar dhe me ritëm të lartë gjatë gjithë 90 minutave.
Zelanda e Re arriti të gjejë dy herë rrugën drejt rrjetës, me Just që u shfaq si protagonist duke shënuar të dy golat për skuadrën e tij dhe duke i dhënë avantazhe të rëndësishme në momente të ndryshme të lojës. Megjithatë, Irani nuk u dorëzua dhe reagoi me vendosmëri.
Për iranianët, golat u shënuan nga Rezaeian dhe Mohebi, të cilët rikthyen skuadrën në lojë dhe siguruan një pikë të vlefshme në këtë përballje.
Pas këtij barazimi, situata në grup është plotësisht e hapur, pasi të gjitha ekipet e Grupit G tani kanë nga një pikë secila.
Kjo vjen pasi më herët Belgjika dhe Egjipti gjithashtu ndanë pikët në ndeshjen e tyre hapëse, duke e bërë garën për kualifikim shumë të ekuilibruar që në fillim të turneut. /Telegrafi/