Specifikat dhe imazhet të Motorola Edge 70 Fusion+ dalin në pah
Motorola do të zbulojë Edge 70 Fusion javën e ardhshme, dhe së fundmi pamë disa imazhe të versionit të tij me temë FIFA-n, i cili gjithashtu duhet të bëhet zyrtar së shpejti.
Tani, një rrjedhje e re zbulon se marka në pronësi të Lenovo-s po planifikon të lansojë edhe një model Plus, specifikimet dhe imazhet kryesore të të cilit janë shfaqur në internet, transmeton Telegrafi.
Interpretimet tregojnë Motorola Edge 70 Fusion+ në katër ngjyra, dhe burimi pohon se panelet e tyre të pasme do të kenë një dizajn "të frymëzuar nga najloni dhe liri".
Për më tepër, burimi pohon se Motorola Edge 70 Fusion+ do të ketë një ekran AMOLED me rezolucion 1.5K me katër lakime, 6.78" me një shpejtësi rifreskimi prej 144Hz dhe mbrojtje Gorilla Glass 7i.
Departamenti i kamerave të Motorola Edge 70 Fusion+ do të përfshijë tre kamera 50MP - kryesore, ultra të gjera dhe selfie.
Telefoni inteligjent do të jetë i vlerësuar me IP68 dhe IP69 dhe do të ketë një bateri 7,000 mAh me mbështetje për karikim 68W. /Telegrafi/