Zbulohen specifikat e Samsung Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold Wide
Samsung pritet të zbulojë gjeneratën e ardhshme të telefonave të palosshëm më 22 korrik, sipas një rrjedhjeje të fundit informacioni.
Përpara lansimit të përfolur, detaje të reja rreth Samsung Galaxy Z Fold8 dhe Samsung Galaxy Z Fold Wide kanë dalë në internet.
Një raport i ri pohon se Samsung Galaxy Z Fold8 do të fuqizohet nga procesori Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Telefoni i palosshëm thuhet se peshon rreth 210g dhe është vetëm 4.1 mm i trashë kur paloset, transmeton Telegrafi.
Raporti gjithashtu sugjeron që pasardhësi i Samsung Galaxy Z Fold7 do të mbajë të njëjtën kamerë kryesore të pasme prej 200MP, ndërsa do ta përmirësojë sensorin ultra të gjerë në 50MP.
Kamerat selfie pritet të mbeten të pandryshuara, duke vazhduar të përdorin sensorë 10MP. Kjo përputhet me rrjedhjet e mëparshme.
Për më tepër, thuhet se pajisja do të ketë një bateri 5,000mAh, duke konfirmuar një rrjedhje të mëparshme nga marsi. Thuhet se telefoni i palosshëm mbështet karikim më të shpejtë me tel 45W.
Ndërkohë, Samsung Galaxy Z Fold Wide pritet të ketë një ekran të brendshëm 7.6 inç me një raport aspekti 4:3.
Pajisja thuhet gjithashtu se do të ketë një konfigurim të dyfishtë kamerash të pasme që përfshin një sensor kryesor 50MP dhe një lente ultra të gjerë 50MP.
Specifikime të tjera të përfolura përfshijnë një bateri 4,800mAh me mbështetje për karikim me kabllo 45W dhe një peshë prej rreth 200g. /Telegrafi/