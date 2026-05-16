Apple përgatit ndryshime të mëdha për aplikacionin Camer
Apple po planifikon ndryshime të mëdha për aplikacionin Camera në iPhone, sipas raportimeve të fundit që lidhen me sistemin operativ iOS 27.
Sipas gazetarit të Bloomberg, Mark Gurman, aplikacioni Camera do të bëhet shumë më i personalizueshëm, duke u ofruar përdoruesve profesionistë dhe entuziastëve të fotografisë më shumë kontroll mbi mënyrën e fotografimit dhe regjistrimit të videove.
Ndryshimi më i madh pritet të jetë mundësia për të riorganizuar ndërfaqen e kamerës sipas dëshirës së përdoruesit.
Apple thuhet se do të prezantojë widget-e të reja për funksione si rezolucioni, blici, “live photos”, ekspozimi dhe thellësia e fushës, të cilat do të mund të shtohen ose hiqen nga ekrani i kamerës.
Gjithashtu, kompania pritet të shtojë funksione të reja si rrjeta ndihmëse për fotografim dhe nivelim më të avancuar të imazhit.
Një tjetër risi lidhet me inteligjencën artificiale. Raportohet se Apple do të integrojë një “Siri mode” brenda aplikacionit Camera, që do t’u lejojë përdoruesve të përdorin funksione AI direkt nga kamera, përfshirë kërkimin vizual dhe përkthimin e tekstit në kohë reale.
Këto risi pritet të prezantohen zyrtarisht gjatë konferencës WWDC 2026, ku Apple do të zbulojë edhe veçori të tjera të iOS 27 dhe strategjinë e saj të re për inteligjencën artificiale. /Telegrafi/