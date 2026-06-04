Qendra e parë e Zhvilluesve të Apple në Evropë do të hapë dyert e saj në Berlin më vonë këtë vit
Apple po kërkon të përmirësojë marrëdhëniet e saj me zhvilluesit e aplikacioneve në Evropë dhe t'i ndihmojë ata, ndërsa njofton planet për të hapur Qendrën e saj të parë të Zhvilluesve të Apple në kontinent.
Ajo do të jetë e vendosur në lagjen Mitte të Berlinit, Gjermani, dhe do të hapë dyert e saj më vonë këtë vit. Apple tashmë ka Qendra Zhvilluesish në Bengaluru, Cupertino, Shangai dhe Singapor, transmeton Telegrafi.
Qendra do të jetë një vend ku zhvilluesit mund të marrin pjesë në punëtori ku do të mësojnë më shumë rreth shumëllojshmërisë së gjerë të platformave të Apple: telefona me iOS, tableta me iPadOS, desktopë me macOS, ora inteligjente me watchOS, pajisje transmetimi me tvOS dhe kufje XR me visionOS.
Për më tepër, zhvilluesit do të jenë në gjendje të marrin seanca ballë për ballë dhe takime individuale me ekspertët e Apple nëse kanë nevojë për mbështetje më konkrete për aplikacionet në të cilat po punojnë.
Do të ketë zona konsultimi dhe laboratorë të dedikuar gjithashtu me "ekspertë të Apple në gjuhë të shumta" - nuk jemi të sigurt nëse kjo do të thotë gjuhë të folura apo gjuhë programimi. Ndoshta të dyja.
Nga rruga, ekziston një Akademi Zhvilluesish Apple në Napoli të Italisë, si dhe Programet e Fondacionit Apple në Itali dhe Francë. Nëse jeni zhvillues, duhet të shikoni edhe Programin e Biznesit të Vogël të App Store, i cili (ndër të tjera) ofron një normë të reduktuar komisioni prej 15% për operacione të vogla që fitojnë më pak se 1 milion dollarë gjatë një viti kalendarik.
Njoftimi për shtyp zbulon gjithashtu disa statistika interesante - Dyqanet e Aplikacioneve Apple në të gjithë Evropën arritën në 150 milion përdorues mesatarë javorë vitin e kaluar.
"Evropa është shtëpia e një komuniteti të jashtëzakonshëm zhvilluesish që po ndërtojnë aplikacione që krijojnë lidhje, inkurajojnë kreativitetin dhe nxisin inovacionin. Ne gjithmonë kemi besuar se kur zhvilluesit kanë mjetet dhe burimet e duhura për të bërë punën e tyre më të mirë, vijnë gjëra të pabesueshme. Ky besim është ajo mbi të cilën është ndërtuar kjo qendër dhe mezi presim të shohim se çfarë vazhdon të zhvillojë komuniteti", tha Susan Prescott, zëvendëspresidente e Apple për Marrëdhëniet me Zhvilluesit në të Gjithë Botën. /Telegrafi/