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Gjykata Speciale i ka rrëzuar kërkesën e Haxhi Shalës për të udhëtuar drejt Shqipërisë për një pushim të shkurtër, duke vlerësuar se një lëvizje e tillë bie ndesh me kushtet e lirimit me kusht.

Sipas vendimit të Kryetares Trendafilova, kërkesa për udhëtim është refuzuar me arsyetimin se bie ndesh me kushtet e dënimit dhe lirimit me kusht.

“Ky udhëtim bie ndesh thelbësisht me dënimin e dhënë dhe lirimi me kusht nuk mund të ndryshohet, nëse nuk është për arsye bindëse ligjore apo humanitare”, thuhet në arsyetimin e gjykatës.

Në të njëjtën kohë, gjykata ka miratuar kërkesën e tij për rinovimin e letërnjoftimit dhe dokumenteve të udhëtimit.

Haxhi Shala është liruar me kusht më 2 shkurt 2026, ndërsa dënimi i tij pritet të përfundojë më 11 dhjetor 2026. /Telegrafi/

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