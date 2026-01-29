"Special One" vazhdon të impresionojë: Nata e Mourinhos mes lavdisë së Benficës dhe kujtimeve me Real Madridin
Trajneri portugez, Jose Mourinho, falë golit të pabesueshëm të portierit Anatoliy Trubin në minutën e 98-të, i dhuroi vetes dhe Benficës një fitore të paharrueshme 4-2 ndaj Real Madridit, që vlen kualifikimin në play-off të Ligës së Kampionëve dhe një përzierje shpërthyese emocionesh e kujtimesh.
“Kur bëra zëvendësimet e fundit, më kishin siguruar se mjaftonte rezultati 3-2. Pak sekonda më vonë mora vesh se na duhej edhe një gol tjetër për t’u kualifikuar, por i kisha shpenzuar të gjitha zëvendësimet. Mendoja se kisha parë gjithçka në futboll, por kurrë nuk kisha fituar falë portierit tim”, deklaroi Mourinho.
Në këto fjalë të Mourinhos, të mbledhura nga Paramount+, pas triumfit elektrizues 4-2 të Benficës ndaj Realit, qëndron ndoshta dashuria e përjetshme e Jose Mourinhos për futbollin.
Harkimi, goli dhe play-offi
Kur topi i goditur nga Aursnes nga një situatë standarde merr trajektoren e duhur dhe përfundon në kokën e “gjigantit” Trubin, në çastet e fundit të një ndeshjeje të dominuar nga portugezët, gëzimi i Special One – i rrethuar menjëherë nga përqafimet e stafit – bëhet i pakontrollueshëm.
Rezultati në “Da Luz”, në fakt, jo vetëm që i siguroi Benficës biletën për play-off, duke e dërguar njëkohësisht Real Madridin në fazën e play-offit, por përforcoi edhe një pakt të vjetër dhe tashmë të qartë: mes Mourinhos dhe historisë, lidhja nuk shuhet kurrë.
Përballja e veçantë me Alvaro Arbeloan, një tjetër prej “fëmijëve” të tij, ashtu si Christian Chivu, të cilin e ka lavdëruar sinqerisht edhe para ndeshjes, e bën edhe më magjike përmasën e kësaj fitoreje. Periudha dyvjeçare e Mourinhos në Madrid nga viti 2010 deri në 2013 mbetet ende shumë e gjallë në zemrën e Mou.
Katërmbëdhjetë vite pas fitimit të La Ligës historike në stolin madrilen, “madridismo” vazhdon t’i sjellë fat "Magjistarit të Setúbalit", i cili duket se nuk dëshiron kurrë të mësohet me emocione të tilla.
Nga duelet me Barçën te ekstaza e Benficës: Efekti Real për Mourinhon
Periudha 2010–2013 e Jose Mourinhos në stolin e Real Madridit shpesh shihet si fillimi i vërtetë i ciklit madrilen që, disa vite më vonë, do të dominonte Evropën. Përballjet në fushë dhe jashtë saj me Barcelonën e Guardiolës dhe La Liga e fituar me 100 pikë në vitin 2012 flasin qartë në këtë drejtim.
Në të njëjtën kohë, eliminimi i rëndë në Ligën e Kampionëve ndaj Bayern Munichut, pas penalltive po atë vit, mbetet simboli i “paplotësisë së ëmbël” të asaj periudhe potencialisht të artë – ashtu si vijat e fanellës së atij sezoni.
Kush ishte mbrojtësi i djathtë i asaj skuadre plot yje, nga CR7 te Marcelo e Kaka, duke kaluar te Benzema dhe Ozil? Pikërisht Alvaro Arbeloa. Trajneri aktual i Real Madridit është përkufizuar nga ish-mentori i tij si “një nga lojtarët më besnikë që kam stërvitur ndonjëherë”. Disa gjëra, siç dihet, nuk harrohen kurrë.
Përjetësisht Mou: Jetë e re në Da Luz
28 ndeshje, 17 fitore, 5 barazime, 6 humbje, 53 gola të shënuar, 22 të pësuar dhe një mesatare prej 2 pikësh për ndeshje në të gjitha garat: rikthimi i Mourinhos te Benfica, 25 vjet pas herës së parë në “Da Luz”, është në tërësi pozitiv.
Përveç karizmës së zakonshme të trajnerit, entuziazmin e tifozëve të Benficës e ndez edhe një grup luftarak dhe i mbushur me cilësi: nga heroi Trubin te lideri Otamendi, e deri te Sidny Lopes, Barrenechea, Sudakov dhe bomberët Pavlidis e Schjelderup, me norvegjezin e lindur në vitin 2004 që u shndërrua në heroin absolut të përballjes me Realin.
Gara me Porton dhe Sportingun mbetet ende e hapur (pavarësisht ritmeve të jashtëzakonshme të “Dragoes” dhe disa humbjeve të tepërta për të kuqtë e Lisbonës), ëndrra në Ligën e Kampionëve vazhdon, ndërsa José Mourinho është më i motivuar se kurrë, sikur të ishte në fillimet e tij.
Jeta e re dhe sfiduese e Special One, kësaj here, duket të jetë çështje dashurie para se të jetë çështje rezultatesh. /Telegrafi/