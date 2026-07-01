Spanjollët shkruajnë për "rastin Ronaldo", trajneri i Portugalisë e mbron atë dhe vendimet e tij
Në prag të ndeshjes së fazës së 1/16-tës të Kupës së Botës kundër Kroacisë, Cristiano Ronaldo është tema kryesore në Portugali. Sa herë që ai nuk arrin të shënojë, si në barazimin 0-0 kundër Kolumbisë, pyetjet rreth tij lindin menjëherë në konferencën për shtyp të trajnerit Roberto Martinez.
Krahasimet me Messin u shfaqën përsëri, këtë herë sepse argjentinasi u pushua kundër Jordanit, ndërsa Ronaldo jo.
Sipas gazetës spanjolle Marca, Martinez, dukshëm i mërzitur, i ndërpreu ashpër krahasime të tilla. "Ne nuk e krahasojmë veten me lojtarë nga ekipe të tjera kombëtare. Kjo do të ishte fëmijërore", ka thënë fillimisht trajneri portugez.
Forma fizike e Ronaldos, të paktën sipas trajnerit, është e padiskutueshme. "Cristiano nuk ka problem të luajë 90 minuta", pohon Martinez. Ronaldo luajti çdo minutë të të tre ndeshjeve të fazës së grupeve. Ai as nuk u zëvendësua kundër Uzbekistanit, kur Portugalia udhëhoqi 4-0 në minutën e 60-të dhe në fund fitoi 5-0, dhe ai tashmë kishte shënuar dy gola.
Megjithatë, trajneri la hapësirë për dyshime përpara ndeshjes kundër Kroacisë, e cila do të luhet të premten në orën 13:00 në Toronto.
"Ndoshta do të na duhet të ndryshojmë diçka në ndeshjen tjetër, por kjo vlen për çdo lojtar. Ne analizojmë të gjitha të dhënat nga ndeshjet dhe stërvitja, kështu që gjithmonë ekziston mundësia e ndryshimeve", tha ai.
Pavarësisht kësaj, është e vështirë të besohet se Ronaldo nuk do të jetë në formacionin titullar në ndeshjen eliminatore nëse është plotësisht i aftë fizikisht.
Martinez e ka lëvduar me shumë lavde Ronaldon në këtë Kupë Bote, dhe kjo ndodhi edhe pas ndeshjes kundër Kolumbisë. "Cristiano është sulmuesi ynë më i kompletuar, një lojtar që hyn në zonën e penalltisë. Është shumë e rëndësishme për ne të jemi në harmoni me lëvizjet e tij", analizoi Martinez.
Është një rol që hap hapësirë për ardhjen e mesfushorëve nga plani i dytë, siç janë Bruno Fernandes dhe Vitinha, siç e ka theksuar disa herë trajneri. "Cristiano është mësuar të jetë në vendin e duhur në kohën e duhur. Ka më shumë të bëjë me forcën mendore, disiplinën pozicionale dhe krijimin e hapësirës në sulmet tona", shtoi Martinez.
Video që bëri të qajë planeti: Babai përdori një tabelë taktike për t'ia përcjellë golin e Ronaldos djalit të tij të verbër
Kujtime të bukura nga Kroacia
Kroacia i sjell kujtime të bukura Ronaldos, na kujton gazeta Marca. Përveç ribashkimit me ish-shokun e skuadrës Luka Modric, ai shënoi edhe golin e tij të 900-të në karrierë kundër Kroacisë në Ligën e Kombeve.
Në pesë ndeshje deri më tani, ata kanë regjistruar tre fitore, një barazim dhe vetëm një humbje, me tre gola të shënuar. Një nga këto ndeshje ishte faza e 1/8-tës e Euro 2016, të cilin Portugalia përfundimisht e fitoi, duke avancuar falë një goli të Ricardo Quaresma në minutën e 117-të të kohës shtesë. /Telegrafi/