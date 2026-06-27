Spanja vendos rekordin e të gjitha kohërave për serinë më të gjatë pa humbje në futbollin garues
Kombëtarja e Spanjës ka vendosur një rekord të ri botëror për serinë më të gjatë pa humbje në futbollin ndërkombëtar garues.
Skuadra e Luis de la Fuentes arriti këtë moment historik pas fitores 1-0 ndaj Uruguait në raundin e tretë të fazës së grupeve të Kupës së Botës 2026.
Me këtë rezultat, ‘La Roja’ tani është e pamposhtur në 34 ndeshje zyrtare radhazi, duke grumbulluar një numër mbresëlënës prej 27 fitoresh dhe 7 barazimesh gjatë rrugës.
Humbja e fundit e Spanjës në një ndeshje garuese daton në mars të vitit 2023, kur ata pësuan një humbje 0-2 kundër Skocisë gjatë kualifikueseve të Euro 2024.
SM el Rey Felipe VI ha visitado a los jugadores de la @SEFutbol junto a Rafael Louzán, presidente de la @rfef, tras la victoria del conjunto nacional ante Uruguay.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/L9nm9sXMgH
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 27, 2026
Duke shmangur humbjen kundër Uruguait, Spanja zyrtarisht ka tejkaluar rekordin e mëparshëm botëror të mbajtur nga Brazili, i cili nuk humbi në ndeshje zyrtare midis viteve 1993 dhe 1998.
Shënim mbi statistikat: Ky rekord merr parasysh vetëm ndeshjet zyrtare konkurruese dhe përjashton ndeshjet miqësore ose ato në gjuajtjet e penalltive.
Si pasojë, humbja 0-1 e Spanjës në miqësoren ndaj Kolumbisë në vitin 2024 dhe humbja e tyre ndaj Portugalisë me penallti në finalen e Ligës së Kombeve në vitin 2025 (2-2, 3-5 me penallti) nuk e ndërpresin këtë seri historike. /Telegrafi/