Spanja thyen mbrojtjen e hekurt të Argjentinës, realizon Ferran Torres
Spanja më në fund ka kaluar në epërsi në finalen e Kupës së Botës 2026 ndaj Argjentinës.
Ishte Ferran Torres që zhbllokoi epërsinë në vazhdime, duke përfituar nga një top i kthyer pas një tollovie në mbrojtje.
Nico Williams ia riktheu topin Torresit, i cili ishte i pagabueshëm nga afërsia për ta barazuar rezultatin (106’).
Për ta parë golin: VIDEO
Tani, Spanja është më pak se 20 minuta larg që ta fitojë epitetin e kampionit të botës./Telegrafi/
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