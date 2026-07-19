ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Spanja më në fund ka kaluar në epërsi në finalen e Kupës së Botës 2026 ndaj Argjentinës.

Ishte Ferran Torres që zhbllokoi epërsinë në vazhdime, duke përfituar nga një top i kthyer pas një tollovie në mbrojtje.

Nico Williams ia riktheu topin Torresit, i cili ishte i pagabueshëm nga afërsia për ta barazuar rezultatin (106’).

Për ta parë golin: VIDEO

Tani, Spanja është më pak se 20 minuta larg që ta fitojë epitetin e kampionit të botës./Telegrafi/

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