SpaceX humb 600 miliardë dollarë në tre ditë, ndërsa hyn në tregun e obligacioneve për herë të parë
Aksionet e SpaceX u mbyllën në 154.63 dollarë të hënën, duke rënë rreth 16% gjatë ditës. Kjo i lë ato shumë afër çmimit prej 150 dollarësh me të cilin aksionet ndërruan pronarë për herë të parë kur u hap tregtimi publik, niveli i vendosur pasi siguruesit përfunduan ndërtimin e librit të porosive, megjithëse ende disi mbi çmimin prej 135 dollarësh me të cilin u krye vetë IPO-ja.
Rënia ka fshirë më shumë se 600 miliardë dollarë (524.2 miliardë euro) në vlerën e tregut gjatë tre ditëve të tregtimit, duke e zvarritur kompaninë nga një kulm që e kishte ngritur atë përtej Amazon dhe, për një kohë të shkurtër, Microsoft, për sa i përket kapitalizimit të tregut.
Vlerësimi i saj tani është pak mbi 2 trilionë dollarë (1.74 trilionë euro), poshtë Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), duke e bërë atë kompaninë e shtatë më të vlefshme në botë.
Tërheqja shënon një rritje të jashtëzakonshme hapëse, transmeton Telegrafi.
Pas hapjes në rreth 150 dollarë më 12 qershor, aksionet u rritën në pothuajse 226 dollarë deri më 16 qershor, një rritje prej afërsisht dy të tretash përpara se kompania të publikonte një sërë rezultatesh të vetme si një firmë publike.
Aktualisht, SpaceX po tregtohet mbi 30% më poshtë se niveli maksimal brenda ditës prej rreth 226 dollarësh dhe vetëm 3% më lart se çmimi i hapjes.
Ky rritje mbështetej gjithmonë në një grup të vogël aksionesh të tregtuara lirisht dhe pritje të larta për ambiciet e saj të inteligjencës artificiale, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj një përmbysjeje të ndjeshme sapo të ndryshohej sentiment.
Rënia e fundit të hënën përkoi me lëvizjen e parë të SpaceX në tregun e borxhit të korporatave.
Kompania njoftoi një ofertë inauguruese të obligacioneve të pasigurta të nivelit të lartë, me njerëz të njohur me planet që thuhet se e vendosin objektivin në rreth 20 miliardë dollarë (17.4 miliardë euro).
Të ardhurat janë të destinuara kryesisht për të shlyer një kredi urë të marrë gjatë bashkimit të saj me sipërmarrjen e inteligjencës artificiale xAI të Elon Musk në fillim të këtij viti, me pjesën tjetër që shkon për qëllime të përgjithshme të korporatave.
Shitja e obligacioneve të para pason vlerësimet e kreditit me gradë investimi të dhëna të premten e kaluar nga të tre agjencitë kryesore, Moody's në Baa1, Fitch në BBB+ dhe S&P Global në BBB, të cilat hapin derën për huamarrje më të lira dhe një grup më të gjerë huadhënësish institucionalë.
Në dokumentet e lidhura me ofertën, SpaceX zbuloi gjithashtu një pozicion parash prej afërsisht 100.8 miliardë dollarësh (88 miliardë euro) që nga 19 qershori, pjesa më e madhe e të cilit u mblodh në ofertën publike fillestare (IPO), së bashku me 29.1 miliardë dollarë (25.4 miliardë euro) borxh afatgjatë.
Kjo përzierje e rezervave të mëdha parash dhe huamarrjes së re kaq shpejt pas një shpërndarjeje rekord ka shqetësuar disa investitorë, të cilët e shohin mbledhjen e shpejtë të fondeve si një shenjë të shpenzimeve të mëdha që vijnë, ndërsa SpaceX shkallëzon planet e saj të inteligjencës artificiale dhe qendrave të të dhënave.
Zgjedhja e borxhit në vend të aksioneve të reja, megjithatë, kursen hollimin e mëtejshëm të aksionarëve ekzistues, duke ruajtur pjesëmarrjen e tyre ekonomike ndërsa kompania financon zgjerimin e saj. /Telegrafi/