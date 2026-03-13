Sora mund të integrohet së shpejti në ChatGPT
Sora e OpenAI mund të bëhet së shpejti një veçori e integruar në ChatGPT, siç raportohet nga The Information.
Sora aktualisht është e disponueshme vetëm në faqen e saj të internetit ose si një aplikacion i pavarur.
Ky përditësim do t'u lejonte përdoruesve të hynin në aftësitë e gjenerimit të videove të Sora direkt brenda vetë ChatGPT.
Ndryshe, Sora mund të ndihmojë në tërheqjen e më shumë përdoruesve në ChatGPT, por gjithashtu mund të përkeqësojë “vërshimin” e deepfakes që vijnë nga gjeneratori i videove të OpenAI.
Kur aplikacioni u lansua fillimisht më pak se një vit më parë, përdoruesit gjeneruan deepfakes me pamje realiste të figurave historike si Martin Luther King Jr. dhe video që përmbanin përmbajtje të mbrojtur me të drejta autoriale.
Sora do të ishte dukshëm më e arritshme në ChatGPT, duke çuar me shumë gjasa në më shumë deepfakes.
Megjithatë, siç pohon The Information , Sora mund të “rrisë kostot” edhe për OpenAI, duke çuar potencialisht në më shumë ndryshime në çmimet e ChatGPT, i cili filloi t’u shfaqte reklama përdoruesve muajin e kaluar. /Telegrafi/