Sonte zbulohet finalisti i parë i Big Brother VIP Kosova 4
Sonte, Big Brother VIP Kosova premton emocione të forta, pasi do të zbulohet finalisti i parë i këtij edicioni të shumëpritur.
Sipas Vëllait të Madh, finalisti apo finalistja do të shpallet drejtpërdrejt nga studio.
Labi, Benita, Dolce, Ludo dhe Klodi janë të gjithë në garë për të fituar vendin e parë në finale, dhe tensioni në shtëpinë më të madhe të vendit është i dukshëm.
Zbulimi i sotëm do të sjellë surprizë ndërmjet banorëve dhe fansave.
Publiku sonte do të ketë mundësinë të ndjekë çdo reagim, çdo emocion dhe çdo përpjekje të finalistëve, ndërsa Big Brother VIP Kosova 4 vazhdon të sjellë dramat, rivalitetet dhe lidhjet që e kanë bërë këtë format një nga më të ndjekurit në vend. /Telegrafi/
