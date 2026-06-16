Skandal në ekipin kombëtar të Koresë së Jugut: Gazetarët tallën Sonin, federata reagoi menjëherë
Federata Koreane e Futbollit (KFA) ka lëshuar një deklaratë duke dënuar rrjedhjen e fundit të një bisede në të cilën disa gazetarë duket se talleshin me kapitenin e ekipit kombëtar Heung-min Son. Incidenti ndodhi gjatë përgatitjeve për Kupën e Botës dhe thuhet se çoi në vendimin e ekipit të Koresë së Jugut për të ndaluar plotësisht gazetarët vendas.
Football Asian raportoi se gazetarët u filmuan duke tallur shërbimin ushtarak të Sonit, duke komentuar se ai "as nuk e kreu siç duhet dënimin". Soni u përjashtua nga shërbimi i tij i detyrueshëm ushtarak 21-mujor pasi fitoi Lojërat Aziatike 2018 me ekipin kombëtar. Në vend të kësaj, ai iu nënshtrua tre muajve të stërvitjes bazë ushtarake, por komentet shkaktuan probleme për gazetarët.
Në deklaratën e KFA-së thuhet se Federata shpreh keqardhje për deklaratat e papërshtatshme të bëra nga disa anëtarë të mediave gjatë stërvitjes së ekipit kombëtar në kampin bazë në Guadalajara, ku ekipi po përgatitet për Kupën e Botës 2026.
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“Taegeuk Warriors, të vetëdijshëm për përgjegjësinë e përfaqësimit të Koresë së Jugut në skenën botërore në Kupën e Botës, po bëjnë çmos për të përmbushur mbështetjen dhe pritjet e kombit. Megjithatë, rrjedhja e fundit e bisedave të papërshtatshme midis disa prej personelit të medias në vendin e stërvitjes ka shkaktuar tronditje dhe zhgënjim të madh brenda ekipit", thuhet fillimisht në deklaratë.
“Federata Koreane e Futbollit respekton aktivitetet mediatike dhe rolin e medias. Megjithatë, raportimi nga fusha duhet të bazohet në respekt dhe besim të ndërsjellë, me respektin dhe mbrojtjen e lojtarëve në radhë të parë".
South Korea are at the centre of a major World Cup row after reporters from the country were allegedly recorded mocking Son Heung-min’s military service.
It follows footage in which unnamed reporters could allegedly be heard ridiculing captain Son’s exemption from standard… pic.twitter.com/5rp0nBKSde
— Telegraph Football (@TeleFootball) June 16, 2026
Prandaj, federata u bëri thirrje shtëpive mediatike dhe gazetarëve të tregojnë më shumë konsideratë dhe përgjegjësi ndaj ekipit kombëtar dhe lojtarëve në mënyrë që të parandalohet përsëritja e situatave të ngjashme.
“U kërkojmë mediave dhe anëtarëve të komunitetit të futbollit të bashkohen në mbështetje të ekipit të futbollit të Koresë së Jugut, në mënyrë që të tregojë performancën e saj më të mirë në Kupën e Botës. Federata Koreane e Futbollit do të vazhdojë t'i japë përparësi mbrojtjes së lojtarëve dhe të përpiqet të krijojë një mjedis të shëndetshëm mediatik", përfundonte deklarata.
Ndryshe, Koreja e Jugut mundi Republikën Çeke me rezultat 2-1 në raundin e parë dhe la mbresa me lojën, teksa në ndeshjen tjetër luan ndaj Meksikës dhe të treten përballet me Afrikën e Jugut. /Telegrafi/