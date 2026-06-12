Sa ishin të saktë dhe sa të pasaktë? Parashikimet më të shpeshta të “Ekspertëve” në dy ndeshjet e para të Kupës së Botës 2026
Mbi 4 mijë parashikime u regjistruan në dy ndeshjet e para të Kupës së Botës 2026. Rezultatet tregojnë se vetëm 17% e tyre rezultuan plotësisht të sakta, ndërsa 70% ishin gabim.
Dy ndeshjet e para të Kupës së Botës kanë sjellë një interes të madh në platformën e Telegrafit, “Eksperti”, me mijëra parashikime të regjistruara për rezultatet finale, ku gara për iPhone 17 Pro Max, trotinet elektrik Segway dhe PlayStation 5 tashmë ka filluar fuqishëm.
Statistikat tregojnë se ndeshja e parë mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut u parashikua më saktë sesa ndeshja e dytë mes Koresë së Jugut dhe Republikës së Çekisë.
Nga dy ndeshjet rezultati i saktë u qellua nga plotë 109 ‘ekspertë’, të cilët morën nga 20 pikë, ndërsa një rezultat i saktë dhe një fitore u qellua nga 134 ‘ekspertë’, të cilët mblodhën nga 16 pikë.
Ndeshja e parë: Besim i madh te fitorja e vendasve
Në ndeshjen e parë mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, ekspertët u treguan shumë më të bindur për një fitore të qartë të njërës skuadër.
Rezultati 2-0 ishte parashikimi më i shpeshtë me 751 zgjedhje, i ndjekur shumë afër nga 2-1 me 713 parashikime.
Më pas vinin rezultatet 3-1 me 296 parashikime dhe 1-0 me 225. Vetëm 122 pjesëmarrës kishin zgjedhur rezultatet 1-1 dhe 3-0, ndërsa skenarët që favorizonin skuadrën kundërshtare ishin shumë pak të përfaqësuar. Vetëm 37 ekspertë parashikuan një fitore 1-2, ndërsa 15 zgjodhën barazimin 0-0.
Të dhënat tregojnë qartë se komuniteti i ekspertëve kishte pritshmëri të larta për një fitore relativisht komode në këtë përballje, me rezultatet 2-0 dhe 2-1 që përbënin më shumë se gjysmën e të gjitha parashikimeve.
Ndeshja e dytë: Barazimi ishte zgjedhja më e preferuar
Për ndeshjen e dytë mes Koresë së Jugut dhe Republikës së Çekisë, rezultati më i parashikuar nga ekspertët ishte barazimi 1-1, i zgjedhur nga 939 pjesëmarrës.
Pas tij renditeshin rezultati 2-1 me 477 parashikime dhe 1-2 me 457 parashikime.
Rezultate të tjera të preferuara ishin 1-0 (183 parashikime), 0-1 (158), 0-2 (120) dhe 2-2 (112). Ndërkohë, vetëm 70 pjesëmarrës kishin parashikuar një barazim pa gola (0-0), duke e bërë atë një nga opsionet më pak të zgjedhura.
Këto shifra tregojnë se shumica e ekspertëve prisnin një ndeshje të ekuilibruar dhe me gola nga të dyja skuadrat, me rezultatin 1-1 që dominoi bindshëm mbi çdo alternativë tjetër.
Shifrat që tregojnë vështirësinë e parashikimit
Megjithëse mijëra pjesëmarrës analizuan dhe dhanë mendimin e tyre për dy ndeshjet e para të Kupës së Botës, statistikat konfirmojnë se parashikimi i rezultatit të saktë mbetet një sfidë e madhe.
Kjo tregon se, pavarësisht analizave dhe pritshmërive para ndeshjeve, futbolli vazhdon të mbetet i paparashikueshëm dhe pikërisht kjo e bën garën edhe më interesante për tifozët dhe ekspertët.
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