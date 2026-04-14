Sindikata e Kulturës do të protestojë më 16 prill: Marrëveshja kolektive nuk po manipulohet, kultura ka zë
Nën moton "Marrëveshja kolektive nuk manipulohet, kultura ka zë", është paralajmëruar një protestë nga Sindikata e Kulturës e Republikës së Maqedonisë (SKRM) para Ministrisë së Kulturës më 16 prill në orën 12:00.
“SKRM do të mbajë një protestë për të shprehur pakënaqësinë e saj me vendimin e turpshëm të Gjykatës Kushtetuese për të filluar një procedurë për shfuqizimin e Marrëveshjes Kolektive për Kulturën dhe shkeljen e marrëveshjeve kolektive në metodën e llogaritjes së pagave”, thuhet në deklaratën e SKRM.
“Ne punojmë kur të tjerët pushojnë. Pa kompensim. Pa njohje. Por jo pa zë”, thonë nga Sindikata, e cila njoftoi protestën përmes videos së saj./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate