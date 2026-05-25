Si të lehtësoni simptomat e alergjive ndaj polenit të pranverës, ja çfarë mund të bëni
Alergjitë e pranverës mund të jenë të rënda për shumë njerëz, megjithatë, parandalimi i duhur dhe terapia e përshtatshme mund t’i mbajnë simptomat nën kontroll dhe ta bëjnë pranverën shumë më të këndshme.
Me pranverën, natyra zgjohet, por për shumë njerëz, kjo shënon edhe fillimin e sezonit të teshtitmave, syve me lot dhe hundëve të bllokuara. Alergjia ndaj polenit është një nga sëmundjet më të zakonshme sezonale dhe simptomat mund të ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës, përqendrimin dhe aktivitetet e përditshme.
Ekspertët paralajmërojnë se sasia e polenit në ajër është rritur vitet e fundit, veçanërisht gjatë ditëve të ngrohta dhe me erë. Megjithatë, me disa zakone të thjeshta, është e mundur të lehtësohen simptomat dhe të kalohet më lehtë sezoni i alergjive.
Si ta dallojmë alergjinë ndaj polenit?
Simptomat më të zakonshme përfshijnë teshtima të shpeshta, hundë të lëngshme ose të bllokuara, kruajtje të hundës dhe syve, sy të përlotur dhe të skuqur, kollë dhe kruarje të fytit, si dhe lodhje dhe dhimbje koke.
Tek disa njerëz, simptomat mund të jenë të ngjashme me një ftohje, por ndryshe nga infeksionet virale, alergjitë zakonisht nuk shoqërohen me ethe dhe dhimbje trupi.
Përqendrimi i polenit është më i lartë në mëngjes dhe gjatë motit me erë. Personave që vuajnë nga alergjitë u rekomandohet të:
- Shmangni qëndrimin e gjatë jashtë herët në mëngjes;
-Mbajini dritaret të mbyllura gjatë ditës;
-Përdorni kondicionerë me filtra dhe
- Monitoroni raportet ditore mbi përqendrimin e polenit.
Pasi të keni qenë jashtë, është e rëndësishme të ndërroni rrobat dhe të lani flokët për të hequr grimcat e polenit.
Poleni vendoset lehtësisht në qilima, perde dhe mobilje. Pastrimi i rregullt me fshesë me korrent, pastrimi i pluhurave dhe ajrosja e dhomës në mbrëmje mund të zvogëlojë sasinë e alergjenëve në shtëpi.
Gjithashtu rekomandohet që rrobat të thahen brenda gjatë ditëve me përqendrime të larta poleni.
Për simptoma më të lehta, shpëlarjet e hundës me tretësirë fiziologjike, marrja e mjaftueshme e lëngjeve dhe shmangia e alergjenëve janë shpesh të dobishme. Për simptoma më të rënda, mjekët më shpesh rekomandojnë antihistaminikë ose sprej nazal.
Disa ekspertë këshillojnë gjithashtu forcimin e imunitetit përmes një diete të duhur të pasur me vitamina C dhe D, si dhe aktivitetit të rregullt fizik.