Konsumimi i këtij minerali mund të lehtësojë simptomat e ftohjes dhe gripit
Gjatë sezonit të ftohjes dhe gripit, shumë njerëz i kushtojnë vëmendje të veçantë forcimit të imunitetit, dhe një nga mineralet e rëndësishme për funksionimin e duhur të trupit është zinku.
Përveç kontributit në forcimin e sistemit imunitar, zinku luan një rol të rëndësishëm edhe në shumë procese të tjera në trup.
Ky mineral merr pjesë në ripërtëritjen e qelizave, shërimin e plagëve dhe mbrojtjen e trupit nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira. Ai gjithashtu kontribuon në funksionimin normal të hormoneve dhe është i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës, flokëve dhe thonjve.
Marrja e mjaftueshme e zinkut është veçanërisht e rëndësishme gjatë muajve më të ftohtë të vitit, kur ftohjet dhe infeksionet virale janë më të zakonshme. Mungesa e këtij minerali mund të dobësojë sistemin imunitar dhe të rrisë ndjeshmërinë e trupit ndaj infeksioneve të ndryshme. Marrja e rekomanduar ditore e zinkut për gratë është tetë miligramë, ndërsa burrat kanë nevojë për rreth 11 miligramë në ditë.
Zinku gjendet kryesisht në ushqimet shtazore si mishi, peshku, ushqimet e detit, vezët dhe produktet e qumështit. Megjithatë, ai mund të konsumohet edhe nga njerëz që nuk konsumojnë mish, pasi gjendet edhe në fasule, arra, fara dhe drithëra të plota.
Një dietë e ekuilibruar dhe e larmishme është më e rëndësishmja për marrjen e mjaftueshme të të gjitha vitaminave dhe mineraleve të nevojshme, përfshirë zinkun, i cili luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit të trupit.