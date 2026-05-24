Acidi që fshihet në ushqimet dhe pijet industriale mund të shkaktojë urth dhe prishje dhëmbësh
Acidi citrik nga frutat është zakonisht i dobishëm, por sasitë e tepërta në ushqimet industriale mund të irritojnë stomakun dhe të dëmtojnë dhëmbët
Limoni, grejpfruti dhe portokalli janë ndër burimet kryesore të vitaminave dhe antioksidantëve. Acidi citrik gjendet natyrshëm në agrume dhe u jep atyre shijen karakteristike të thartë.
Edhe pse acidi citrik konsiderohet përgjithësisht i sigurt, sasitë e tepërta, sidomos nga ushqimet industriale, mund të shkaktojnë irritim të stomakut, urth, dëmtim të smaltit të dhëmbëve dhe plagë në gojë tek personat më të ndjeshëm.
Acidi citrik ka rol të rëndësishëm në organizëm për krijimin e energjisë përmes procesit të njohur si cikli i Krebsit. Përveç formës natyrale në fruta, ekziston edhe acidi citrik industrial, i cili prodhohet përmes fermentimit dhe përdoret si konservues, përforcues shijeje dhe stabilizues në produkte si perimet e konservuara, akullorja dhe pijet e gazuara.
A është i dëmshëm konsumimi i tepërt?
Në sasi normale, acidi citrik nuk paraqet problem për shumicën e njerëzve. Megjithatë, kur konsumohet vazhdimisht dhe në sasi të mëdha, sidomos përmes ushqimeve të përpunuara, mund të shkaktojë reagime të ndryshme të padëshiruara.
Trupi i njeriut është i përshtatur të përpunojë acidet natyrale, por konsumimi i shpeshtë i acidit citrik industrial mund të rëndojë traktin tretës dhe të dëmtojë dhëmbët.
Ndikimi në shëndetin e dhëmbëve
Një nga rreziqet më të zakonshme të konsumimit të tepërt të acidit citrik është dëmtimi i smaltit të dhëmbëve, shtresa mbrojtëse e jashtme e tyre.
Me kalimin e kohës, kjo mund të shkaktojë ndjeshmëri ndaj ushqimeve të nxehta dhe të ftohta, zverdhje të dhëmbëve, rritje të rrezikut për karies dhe prishje të tyre.
Dentistët theksojnë se smalti i dhëmbëve nuk rigjenerohet, prandaj dëmtimet janë të përhershme dhe shpesh kërkojnë trajtim stomatologjik, transmeton Telegrafi.
Problemet me tretjen dhe irritimi
Stomaku është natyrshëm acidik, por sasitë e mëdha të acidit citrik mund të shkaktojnë shqetësime të konsiderueshme. Tek personat me refluks, urth ose sëmundje gastroezofageale, simptomat mund të jenë edhe më të theksuara.
Shenjat më të zakonshme janë:
• urthi dhe djegia në kraharor,
• ngërçet dhe fryrja e barkut,
• të përzierat pas pijeve acidike,
• përkeqësimi i ulcerës në stomak.
Si të dallohen shenjat e teprimit?
Vëzhgimi i reagimeve të organizmit është thelbësor. Disa nga shenjat që mund të tregojnë konsum të tepërt janë:
• plagë dhe afta në gojë,
• irritim ose ndjeshmëri të lëkurës,
• shqetësime në nyje tek personat më të ndjeshëm,
• urinim i shpeshtë ose irritim i fshikëzës urinare.
Acidi citrik dhe shëndeti i veshkave
Lidhja mes acidit citrik dhe veshkave është komplekse. Në disa raste mjekësore, citratet përdoren për të parandaluar krijimin e disa llojeve të gurëve në veshka.
Megjithatë, kur acidi citrik merret kryesisht nga ushqimet shumë të përpunuara, efektet pozitive mund të zvogëlohen për shkak të sasive të mëdha të kripës dhe sheqerit.
Personat me histori të sëmundjeve të veshkave duhet të konsultohen me mjekun për mënyrën se si acidi citrik ndikon në gjendjen e tyre.
Si ta kontrollojmë konsumimin e acidit citrik?
• Lexoni me kujdes deklaratat e produkteve – acidi citrik gjendet shpesh në ushqimet e paketuara dhe pijet energjike.
• Shpëlani gojën me ujë pas ushqimeve shumë acidike për të mbrojtur smaltin e dhëmbëve.
• Zgjidhni fruta të plota në vend të lëngjeve industriale, sepse fibrat e frutave e ngadalësojnë veprimin e acidit dhe sheqerit.
• Pini mjaftueshëm ujë për të ruajtur balancën e organizmit dhe funksionimin normal të organeve. /Telegrafi/