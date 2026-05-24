Jo çdo masazh është i sigurt për zemrën: 6 gjendjet kur duhet kujdes i madh
Masazhi mund të ndihmojë në uljen e stresit, por te pacientët kardiakë nuk duhet bërë pa këshillën e mjekut, sidomos pas infarktit, operacionit, aritmisë apo gjatë përdorimit të barnave kundër mpiksjes së gjakut
Shumë njerëz e konsiderojnë masazhin një mënyrë të mirë për relaksim, sidomos pas një ngjarjeje stresuese kardiovaskulare, si infarkti, ose pas diagnostikimit me fibrilacion atrial apo tension të lartë të gjakut. Masazhi konsiderohet terapi komplementare që mund të ndihmojë në uljen e stresit, gjë që mund të ndikojë pozitivisht edhe në shëndetin kardiovaskular.
Megjithatë, masazhi nuk duhet të zëvendësojë kurrë trajtimet e përshkruara nga mjeku dhe nuk rekomandohet në disa sëmundje të zemrës. Prandaj, para se të shkoni në masazh, këshillohuni gjithmonë me mjekun tuaj të përgjithshëm ose me infermierin/en.
Masazhi nuk është i përshtatshëm në këto 6 probleme kardiake
Studimet tregojnë se prekja, përfshirë masazhin, mund të mbështesë shëndetin kardiovaskular duke ulur stresin. Megjithatë, në disa gjendje kërkohet kujdes i veçantë:
1. Fibrilacioni atrial
Në shumicën e rasteve, masazhi i lehtë deri mesatar për relaksim, si masazhi suedez, konsiderohet i sigurt, sepse mund të ndihmojë në uljen e stresit dhe, në këtë mënyrë, të reduktojë faktorët që nxisin aritminë. Megjithatë, masazhi duhet shmangur nëse simptomat janë përkeqësuar ose nëse së fundmi keni bërë kardioversion apo ablacion me kateter. Masazhi i qafës nuk rekomandohet.
2. Infarkti ose operacioni në zemër
Pas infarktit ose operacionit në zemër është e zakonshme të ndiheni të shqetësuar, ndaj masazhi mund të ndihmojë në relaksim. Megjithatë, plagët kirurgjikale duhet të shërohen plotësisht më parë. Pyesni mjekun sa kohë duhet të prisni para se të shkoni në masazh, transmeton Telegrafi.
3. Pejsmejkeri ose ICD-ja
Nëse keni të implantuar një elektrostimulator të zemrës, pra pejsmejker, ose një kardioverter-defibrilator të implantueshëm (ICD), masazhi zakonisht nuk është i kundërindikuar, për sa kohë që terapeuti shmang zonën ku është vendosur pajisja. Masazhi nuk këshillohet derisa plaga në vendin e implantimit të jetë shëruar plotësisht dhe derisa personi të ndihet rehat duke qëndruar shtrirë në bark dhe në shpinë.
4. Antikoagulantët
Masazhi është i sigurt me shumicën e barnave për zemrën, por nëse merrni antikoagulantë, pra barna kundër mpiksjes së gjakut, si varfarina ose apiksabani, mavijosjet mund të shfaqen shumë më lehtë. Në këtë rast, masazhi i thellë i indeve nuk është i përshtatshëm dhe nuk rekomandohet.
5. Insuficienca e zemrës
Në rast të insuficiencës së zemrës, mjeku mund të këshillojë vetëm masazh të lehtë në pozicion ulur, veçanërisht nëse keni vështirësi në frymëmarrje kur qëndroni shtrirë. Masazhi mund të kufizohet vetëm në duar, këmbë, shputa, kokë dhe qafë.
6. Tensioni i gjakut
Tensioni i gjakut mund të ulet pas masazhit, por kjo ulje është afatshkurtër. Kjo do të thotë se masazhi nuk është metodë efektive për trajtimin e hipertensionit, pra tensionit të lartë të gjakut, kur ai kërkon trajtim afatgjatë me barna.
Si të jetë masazhi i sigurt
Masazhet zakonisht kryhen në pozicion shtrirë dhe mund të shkaktojnë ndryshime të përkohshme të tensionit të gjakut, të cilat mund të shkaktojnë marramendje kur ngriheni. Ato mund të çojnë edhe në dehidratim, ndaj rekomandohet të pini mjaftueshëm ujë.
Gjithashtu, shmangni vaktet e rënda dhe alkoolin para masazhit. Tregojini terapistit se keni problem me zemrën dhe informojeni për barnat që merrni. Njoftojeni menjëherë nëse në ndonjë moment ndiheni keq ose jo rehat. Pas masazhit, ngrihuni ngadalë dhe zbritni me kujdes nga tavolina. Pini ujë dhe qëndroni ulur qetësisht për disa minuta. /Telegrafi/