Si ta ndërroni saktë ujin dhe ta rregulloni filtrin për të shmangur një sëmundje të rrezikshme te peshqit
Ndërrimi i gabuar i ujit dhe filtri i rregulluar keq mund të krijojnë tepricë gazi dhe të shkaktojnë probleme serioze shëndetësore
Sëmundja e flluskave të gazit është një çrregullim që shfaqet kur në ujin e akuariumit grumbullohet sasi e tepërt gazrash të tretur. Këto gazra çlirohen brenda indeve të peshkut, formojnë flluska dhe prekin pendët, gushën, lëkurën, sytë, madje edhe enët e gjakut dhe organet e brendshme. Çrregullimi është i rrallë, por serioz, sepse flluskat pengojnë fizikisht qarkullimin e gjakut, frymëmarrjen dhe funksionimin normal të indeve.
Më së shpeshti shfaqet pas ndërrimeve të papritura të ujit, nga punë e papërshtatshme e pompës/filtrit ose për shkak të parametrave të paqëndrueshëm në akuarium, thekson The Spruce Pets.
Shkaqet e shfaqjes së sëmundjes së flluskave të gazit
Mbingopja me gazra ndodh më shpesh kur uji i ftohtë, i pasur me gazra të tretur, shtohet drejtpërdrejt në një akuarium më të ngrohtë. Dallimi i temperaturës nxit çlirimin e menjëhershëm të gazrave, të cilët më pas hyjnë në trupin e peshqve.
Një shkak tjetër i shpeshtë është filtri i rregulluar gabim: nëse rrjedha është shumë e fortë ose e drejtuar keq, pompa mund të thithë ajër përmes mikroçarjeve, duke krijuar flluska shumë të imta që futen në gushë. Problem i ngjashëm shfaqet edhe në akuariumet me sistem CO₂, veçanërisht në ato me bimë, ku injektimi i tepruar i gazit çon në luhatje të pH-së dhe rritje të sasisë së gazit të tretur në ujë.
Nëse CO₂ injektohet natën, kur dritat janë të fikura dhe bimët nuk prodhojnë oksigjen, rreziku është edhe më i madh. Në këto kushte, flluska mikroskopike mund të shihen në bimë, dekor ose në muret e akuariumit, një shenjë e hershme vizuale se gazrat po çlirohen shumë shpejt dhe kushtet nuk janë të favorshme, transmeton Telegrafi.
Shenjat e sëmundjes dhe trajtimi
Shenjat e para zakonisht shfaqen në pendë, sepse ato janë të ndërtuara nga shtresa të holla indi ku flluskat bllokohen lehtë, thekson PetMD. Pendët marrin pamje të tejdukshme, të çara ose të fryra. Në forma më të avancuara, flluskat shfaqen nën lëkurë, në trup, në gushë dhe veçanërisht në sy, ku shkaktojnë ënjtje dhe turbullim të shikimit.
Peshku fillon të notojë i çorientuar, e ka të vështirë të ruajë ekuilibrin, frymëmarrja përshpejtohet dhe shpesh qëndron pranë fundit ose sipërfaqes në kërkim të një shtrese më të qëndrueshme uji. Flluskat në enët e gjakut e përkeqësojnë më tej gjendjen, sepse pengojnë furnizimin me oksigjen, duke çuar në lodhje të shpejtë dhe rritje të vdekshmërisë. Shpesh peshqit refuzojnë ushqimin, pasi qarkullimi i dëmtuar ndikon edhe në funksionimin e sistemit tretës.
Si trajtohet dhe si parandalohet
Trajtimi bazohet në heqjen e shpejtë të shkakut:
- Uji që shtohet duhet të jetë i qëndruar mjaftueshëm që gazrat të avullojnë vetë, ose të paktën uji duhet të ketë temperaturë të përafërt me atë të akuariumit.
- Kontrolloni pompën dhe filtrin për të parë nëse thithin ajër; rrjedha duhet të jetë e qëndrueshme, por jo shumë e fortë.
- Nëse përdoret sistem CO₂, ai duhet të rregullohet me saktësi, sidomos nëse vërehen luhatje të pH-së mes ditës dhe natës.
- Rritni ajrosjen e sipërfaqes derisa parametrat të normalizohen, sepse kështu gazrat largohen nga uji më shpejt sesa në një sipërfaqe të qetë.
Pasi burimi i problemit të eliminohet, flluskat tërhiqen gradualisht nga indet. Rikuperimi mund të zgjasë nga disa ditë deri në disa javë, në varësi të shkallës së mbingopjes me gaz dhe rezistencës së llojit të peshkut. /Telegrafi/