Pse qeni bëhet i shqetësuar para stuhisë: Ja cilat ndryshime në atmosferë i dallon para motit të keq
Shumë pronarë qensh kanë vënë re se kafsha e tyre bëhet e shqetësuar shumë përpara se të fillojë shiu, era apo bubullima. Qeni mund të nuhasë ajrin, të kërkojë afërsinë e pronarit ose të tërhiqet në një vend të qetë në shtëpi
Kjo sjellje shpesh interpretohet sikur qeni “e ndien” ndryshimin e motit. Në të vërtetë, kjo lidhet me shqisat e zhvilluara, që i mundësojnë të dallojë ndryshime të vogla në mjedis, përfshirë edhe presionin atmosferik.
Ndryshimet e presionit atmosferik shpesh paraprijnë motin e keq. Kur afrohet stuhia, presioni i ajrit zakonisht bie. Njerëzit rrallë i ndiejnë këto ndryshime, ndërsa shumë kafshë janë më të ndjeshme. Qentë janë veçanërisht të aftë të regjistrojnë sinjale të tilla, prandaj reagimet e tyre mund të duken si paralajmërim i motit.
Një nga arsyet është dëgjimi shumë i zhvilluar. Qentë dëgjojnë frekuenca më të ulëta se njerëzit. Para se stuhia të bëhet e dukshme, në atmosferë shfaqen tinguj me frekuencë të ulët nga lëvizja e masave ajrore ose bubullimat e largëta. Këta tinguj mund të arrijnë më herët, ndaj qeni reagon ndërsa njerëzit nuk vërejnë asgjë.
Rol të madh ka edhe nuhatja e zhvilluar. Qentë kanë shumë më tepër receptorë të aromës se njerëzit, çka u mundëson të dallojnë edhe ndryshime shumë të vogla në ajër. Me rënien e presionit, ndryshon edhe mënyra e përhapjes së aromave, dhe qentë i vërejnë këto ndryshime më herët, transmeton Telegrafi.
Ndryshimet e presionit ndikojnë edhe në pjesë të ndjeshme të trupit, si veshët dhe sinuset. Ashtu si njerëzit ndiejnë presion gjatë fluturimeve apo ndryshimeve të lartësisë, edhe qentë mund të përjetojnë ndjesi të pakëndshme që reflektohen në sjellje.
Para stuhisë ndryshon edhe fusha elektrike e atmosferës. Këto ndryshime krijojnë efekte të lehta statike që ndikojnë në qimet dhe lëkurën e kafshës. Edhe pse janë shumë të vogla, besohet se qentë i perceptojnë.
Të gjitha këto ndryshime bëjnë që qeni të reagojë shumë përpara se moti të ndryshojë dukshëm. Prandaj disa qentë bëhen të shqetësuar, kërkojnë afërsinë e pronarit, përpiqen të fshihen ose shfaqin nervozizëm. Te qentë që kanë frikë nga bubullimat, këto reagime mund të jenë më të forta.
Është e rëndësishme të theksohet se qeni nuk e “parashikon” motin. Ai thjesht reagon ndaj ndryshimeve fizike në atmosferë që njerëzit zakonisht nuk i vërejnë. Shqisat e tij i mundësojnë të dallojë këto ndryshime shumë më herët. /Telegrafi/